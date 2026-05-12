La última vergüenza de la TVE de Sánchez: Un programa con Loles León y Manuela Carmena para hablar de ‘clítoris’

La televisión pública española, financiada con el dinero de todos los contribuyentes, ha vuelto a tocar fondo.

En su afán por normalizar lo que antes se consideraba de mal gusto o directamente inapropiado, TVE estrenó en ‘Zero Dramas’ (La 2) un debate estelar donde la actriz Loles León, con la bendición y participación de la exalcaldesa Manuela Carmena, explicó sin filtros cómo le enseñó a su hijo a “comer el clítoris”.

En la televisión de Sánchez, con presupuesto público, la actriz relató con orgullo cómo impartió a su hijo una “lección de anatomía sexual” práctica porque, según ella, “no ibas a saber y tu madre te lo enseña”. Y allí estaba Carmena, exjueza y exalcaldesa de Madrid, aportando su granito de arena con reflexiones sobre el “desprecio histórico” de los hombres hacia la sexualidad femenina. Todo ello en un plató donde se mezclaban porno, “cine para adultos” y consultorio sexual improvisado.

Este no es un programa de medianoche en una cadena privada. Es TVE. La misma que se supone que debe ofrecer un servicio público de calidad, plural y respetuoso con la sensibilidad de la mayoría de los españoles.

En su lugar, entrega un espectáculo de mal gusto que roza lo grotesco: una actriz convertida en consejera sexual familiar y una exresponsable política convertida en tertuliana de charlas explícitas sobre genitales.

El Gobierno de Sánchez y sus gestores en RTVE parecen obsesionados con romper todos los límites bajo la bandera de la “liberación” y la “transparencia”. Mientras las listas de espera en sanidad se eternizan, la inseguridad crece en las calles y la economía aprieta a las familias, en Prado del Rey se dedican a financiar debates sobre cómo las madres deben instruir a sus hijos en técnicas orales.

Manuela Carmena, una figura que en su día representaba cierta seriedad institucional, presta su imagen a este circo solo confirma el deterioro cultural que sufre la izquierda española: ya no distingue entre lo audaz y lo vulgar.

Un límite entre la libertad de expresión y el uso abusivo del dinero público para provocar y normalizar lo que a la inmensa mayoría le parece fuera de lugar. Esta es la TVE de Sánchez: ideologizada, provocadora y cada vez más alejada del sentir común de los ciudadanos que la sostienen.