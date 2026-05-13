Ester Muñoz da por ‘muerta’ a ‘Chiqui’ Montero: “No van a poder salvarla”

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha sentenciado que el PSOE no tiene ninguna posibilidad de rescatar la candidatura de María Jesús Montero a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

En una intervención en ‘El programa Ana Rosa’ (Telecinco), Muñoz afirmó con rotundidad: “No hay forma de que el PSOE salve a María Jesús Montero. La campaña del PSOE en Andalucía es un auténtico desastre”. Según la dirigente popular, la candidata socialista “va de error en error” y su figura está demasiado ligada a Pedro Sánchez como para poder separarla.

“La candidata es María Jesús Montero, pero también es Pedro Sánchez. Y eso es lo que van a votar también los andaluces este domingo”, subrayó Muñoz.

La portavoz del PP se refirió concretamente al último debate electoral, donde Montero, equiparó el asesinato de dos guardias civiles con un “accidente laboral”. “Al día siguiente no la rectificó”, denunció, y añadió que el intento posterior de rectificación a través de un tuit resultó “imposible”.

Además, Muñoz acusó a Montero de haber mentido sobre su relación personal con el expresidente de la SEPI, según informaciones publicadas por El Mundo, y criticó las supuestas “campañas sucias” que, a su juicio, el PSOE estaría impulsando para intentar salvar la situación.

Durante la entrevista, Ester Muñoz también analizó la situación interna del PSOE, al que describió como “completamente fanatizado” bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, donde “nadie cuestiona nada al líder”.

La popular aprovechó para recordar otros asuntos como el uso político del hantavirus por parte del Gobierno central o las controvertidas decisiones respecto al rescate de Plus Ultra durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

“El Gobierno nos ha dicho absolutamente de todo por decir que no era un rescate normal, que no atendía a razones prioritarias, como estamos comprobando, y por tanto vamos a ver cómo se siguen los procedimientos judiciales, porque todo esto ya está enjuiciado, y por tanto vamos a ver hasta dónde lleva”.