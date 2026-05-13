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EN 'HORIZONTE' (CUATRO)

A Soto Ivars le basta una sola frase para sentenciar a ‘Chiqui’ Montero tras su último patinazo

El desafortunado comentario tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva causa un gran revuelo en plena campaña electoral

Juan Soto Ivars en &#039;Horizonte&#039; (Cuatro)
Juan Soto Ivars en 'Horizonte' (Cuatro)
Archivado en: Iker Jiménez | Juan Soto Ivars | María Jesús Montero | Pedro Sánchez | Periodismo | Programas

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María Jesús Montero, candidata socialista a la Junta de Andalucía, realizó un desafortunado comentario por calificar de «accidente laboral» la muerte de los dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían una narcolancha.

Este suceso marcó un antes y un después en la campaña andaluza hundiendo aún más a la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno Sánchez.

Esto causó una gran indignación entre las Asociaciones de la Guardia Civil.

«Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. Y todos nos tenemos que aliar contra esa lacra de accidentes laborales», fueron sus palabras textuales durante el debate a cinco en Canal Sur Televisión el pasado lunes 11 de mayo.

Tras el aluvión provocado, la socialista se vio obligada a rectificar y, en un mensaje en su cuenta de X, ya no volvió a hablar de «accidente laboral», sino de «muertes en acto de servicio».

El asunto llegó a la mesa de debate de ‘Horizonte’ (Cuatro), espacio presentado por Iker Jiménez. Los colaboradores mostraron su gran rechazo ante este último patinazo de la que fuera número dos de Pedro Sánchez.

«Es inexplicable. No encuentro la razón política por la que alguien pueda sostener eso», apuntó José María Olmo, una reflexión que compartió también Jorge Calabrés, que, lo calificó de «vergonzoso».

El mensaje más crítico llegó por parte de Juan Soto Ivars.

«Espero que los resultados del PSOE en Andalucía le podamos llamar accidente laboral», sentenció.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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