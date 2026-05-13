A Soto Ivars le basta una sola frase para sentenciar a ‘Chiqui’ Montero tras su último patinazo

Firmó su sentencia antes de someterse al ‘matadero’ andaluz que le espera este próximo domingo 17 de mayo.

María Jesús Montero, candidata socialista a la Junta de Andalucía, realizó un desafortunado comentario por calificar de «accidente laboral» la muerte de los dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían una narcolancha.

Este suceso marcó un antes y un después en la campaña andaluza hundiendo aún más a la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno Sánchez.

Esto causó una gran indignación entre las Asociaciones de la Guardia Civil.

«Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. Y todos nos tenemos que aliar contra esa lacra de accidentes laborales», fueron sus palabras textuales durante el debate a cinco en Canal Sur Televisión el pasado lunes 11 de mayo.

Todo mi respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva.

Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y… — María Jesús Montero (@mjmonteroc) May 12, 2026

Tras el aluvión provocado, la socialista se vio obligada a rectificar y, en un mensaje en su cuenta de X, ya no volvió a hablar de «accidente laboral», sino de «muertes en acto de servicio».

El asunto llegó a la mesa de debate de ‘Horizonte’ (Cuatro), espacio presentado por Iker Jiménez. Los colaboradores mostraron su gran rechazo ante este último patinazo de la que fuera número dos de Pedro Sánchez.

«Es inexplicable. No encuentro la razón política por la que alguien pueda sostener eso», apuntó José María Olmo, una reflexión que compartió también Jorge Calabrés, que, lo calificó de «vergonzoso».

El mensaje más crítico llegó por parte de Juan Soto Ivars.

«Espero que los resultados del PSOE en Andalucía le podamos llamar accidente laboral», sentenció.