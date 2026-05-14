Ana Terradillos expone la jugada de Sánchez y su ‘sacrificio’ a ‘Chiqui’ Montero para salvar su pellejo

Pintan bastos para el PSOE.

En el programa ‘La mirada crítica’ (Telecinco), este jueves 14 de mayo de 2026, Ana Terradillos se mostró especialmente contundente al analizar la delicada situación del PSOE de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Con las encuestas apuntando a una clara victoria de Juanma Moreno (PP) y a un posible batacazo histórico para los socialistas, Terradillos destapó lo que considera el mayor temor interno del partido de Pedro Sánchez.

Según la periodista, los socialistas estarían buscando un auténtico “milagro” en Andalucía. La candidatura de María Jesús Montero (‘Chiqui’ Montero) como candidata a la Presidencia de la Junta se presenta con un escenario de alto riesgo. Terradillos expuso sin ambages que, ante la previsible debacle, Sánchez podría estar jugando una carta estratégica: posicionar o “sacrificar” a Montero en esta contienda para absorber el golpe, contener daños internos y preservar su propio liderazgo y margen de maniobra en Ferraz.

La presentadora destacó que el PSOE afronta estas elecciones con enorme preocupación. Un mal resultado en Andalucía no solo sería un revés regional, sino que podría agravar la crisis de credibilidad del partido a nivel nacional y poner aún más presión sobre Sánchez. “Buscan un milagro”, sentenció Terradillos, subrayando la sensación de urgencia y la estrategia de daños controlados que, a su juicio, maneja la dirección socialista.

Con la campaña ya en cuenta atrás, las palabras de Ana Terradillos reflejan el clima de tensión que se vive en las filas progresistas: la figura de Montero, la que fuera vicepresidenta del Gobierno y peso pesado del partido, aparece como un elemento clave en una operación de contención de daños cuyo principal objetivo sería blindar la posición de Pedro Sánchez.El análisis de Terradillos pone el foco en una realidad incómoda para el PSOE: más allá de los mensajes públicos optimistas, internamente se preparan para un escenario complicado en Andalucía y se activan mecanismos para que el coste político no termine pasando factura directa al líder.