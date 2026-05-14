Intxaurrondo se deshace ante ‘Chiqui’ Montero en una esperpéntica entrevista-masaje

Solo faltó que la presentadora se pusiera la camiseta del PSOE.

La campaña por las andaluzas llega a su final y los socialistas se preparan para un previsible resultado catastrófico en una comunidad clave en la que la izquierda siempre ha tenido un gran peso.

Van a la desesperada porque las encuestas ya avanzan que el golpe será tremendo. Como no podía ser de otra forma, Silvia Intxaurrondo hizo bien ‘los deberes’ contentando a Moncloa con una esperpéntica entrevista-masaje a María Jesús Montero este jueves 14 de mayo de 2026.

Ni una sola pregunta incómoda a pesar de las diferentes polémicas que han rodeado a la candidata socialista de cara al próximo 17-M.

Durante el debate electoral en Canal Sur (lunes 12 de mayo), Montero se refirió a la muerte de dos guardias civiles en un operativo contra una narcolancha en Huelva como un “accidente laboral”. Esto generó un fuerte rechazo de asociaciones de la Guardia Civil, PP, Vox y parte de la opinión pública, que lo consideraron una falta de respeto a agentes muertos en acto de servicio. Tuvo que rectificar horas después en redes sociales, hablando de “muertes en acto de servicio”. La rectificación no calmó las críticas, muchos la vieron como un error no forzado que ha dañado seriamente su campaña en la recta final.

La polémica de la SEPI es una de las más graves y recurrentes que rodean a María Jesús Montero. En plena campaña electoral andaluza, Libertad Digital publicó que Montero hizo “vida de pareja” con Vicente Fernández en agosto de 2021 (dos años después de cesarlo) en el Hotel Las Salinas de Cabo de Gata (Almería). Esto contradice directamente sus declaraciones públicas.

Lo cierto es que, aunque ella no está imputada, es la figura política más señalada por la acumulación de casos en su entorno.

La entrevista de Intxaurrondo se convirtió en el espacio perfecto para que Montero se explayara a gusto soltando su discurso en defensa de la sanidad pública, uno de los temas centrales de su campaña ya que ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de “desmantelamiento” y “privatización” mientras ella fue consejera de Salud de Andalucía entre 2004 y 2013.