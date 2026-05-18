El histórico socialista Paco Vázquez culpa a Sánchez y su radicalización de la debacle en Andalucía

Cacharrazo histórico del PSOE en Andalucía.

Los socialistas, encabezados por la candidatura de María Jesús Montero, rompen su suelo electoral y cosechan los peores resultados de la historia en la región con 28 escaños. Un completo desastre.

Cierto era que Pedro Sánchez enviaba a la que fuera su mano derecha al ‘matadero’ andaluz. La tendencia es clara, cuatro elecciones autonómicas, cuatro piñazos.

Un día después del desastre, Paco Vázquez, exalcalde de La Coruña, culpó en ‘Espejo Público’ (Antena 3) a Pedro Sánchez de los malos resultados del partido, a él, su ‘radicalización’ y sus pactos con la ultraizquierda que han llevado a la polarización:

“Es que no acabo de entender de lo que están hablando porque los bloques los ha instaurado el Partido Socialista Obrero Español con el Pacto del TINEL impulsado por Pascual Maragall y por Rodríguez Zapatero. Y además no acabo de entender ese concepto de ultraderecha y de izquierda. Lo que hay es ultraizquierda rupturista y anticonstitucional, contraria al orden establecido. Y hay una derecha conservadora, una derecha dura y un centro-derecha. Pero los bloques son consecuencia de algo que ha hecho el Partido Socialista y en el que se basa la acción electoral de un partido que está perdiendo todas las elecciones, pero paradójicamente puede gobernar en España, como es el caso de Pedro Sánchez, a través de los pactos que hace con la ultraizquierda”.

Frente a esto, Vázquez señaló a la ultraizquierda como el auténtico problema, “que es anticonstitucional, quiere cambiar el modelo de Estado e impulsa unas políticas contrarias a los valores de la izquierda tradicional, favoreciendo las ansias de los nacionalistas”.

El histórico dirigente socialista recordó los tiempos en los que el PSOE formaba parte del pacto constitucional y era un partido socialdemócrata y “sacaba a sesenta o setenta diputados en Andalucía”.

“Es buscar la justificación a lo que ha sido una derrota en la cual, al menos lo que tenía que ver es la dignidad en el partido, de que hubiera alguna voz que se levantara pidiendo responsabilidades y exigiendo un cambio para que el Partido Socialista deje de ser un partido populista vinculado a la extrema izquierda”, sentenció el que fuera alcalde de La Coruña.