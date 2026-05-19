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EN 'HORIZONTE' (CUATRO)

Bea Talegón destruye a la izquierda que está de capa caída en toda Europa: «Pusieron a Sánchez de enterrador»

La analista opina sobre el desgaste electoral que atraviesa el PSOE en distintos territorios

Archivado en: Beatriz Talegón | Pedro Sánchez | Periodismo | Programas | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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La periodista y analista Beatriz Talegón volvió a sacudir el debate político este lunes 18 de mayo de 2026 durante su intervención en el programa ‘Horizonte’ (Cuatro), presentado por Iker Jiménez, donde lanzó una durísima crítica contra el estado actual de la izquierda europea y el rumbo del PSOE bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.

En pleno análisis del desplome socialista en Andalucía y del desgaste electoral que atraviesa el PSOE en distintos territorios, Talegón aseguró que “la izquierda está de capa caída en toda Europa” y defendió que muchos partidos progresistas han perdido completamente el vínculo con la ciudadanía. La colaboradora fue especialmente contundente al referirse al papel de Sánchez dentro de esa crisis política: “Pusieron a Sánchez de enterrador”, afirmó durante el debate.

Sus declaraciones llegaron apenas horas después de conocerse nuevos análisis sobre el hundimiento electoral del PSOE andaluz, que atraviesa su peor etapa tras décadas dominando la política autonómica. El partido acumula derrotas consecutivas y una fuerte pérdida de identidad política.

Durante su intervención en ‘Horizonte’, Talegón insistió en que el problema de la izquierda no es únicamente electoral, sino también ideológico y estructural. “El Partido Socialista ha pasado a ser un sistema de culto a un líder”, denunció en referencia al modelo interno del PSOE actual. Según la expolítica, el debate interno “se ha destrozado” y quienes discrepan han sido apartados progresivamente del partido.

La analista también recordó su salida del PSOE años atrás, asegurando que dejó de sentirse representada por la dirección del partido. “Yo me creía que había una opción socialdemócrata”, lamentó en otra de sus anteriores intervenciones televisivas, donde llegó a definir la situación política actual como “una tomadura de pelo”.

El tono de Talegón encajó además con el clima de creciente malestar dentro de sectores históricos de la izquierda española, especialmente tras los malos resultados obtenidos por el PSOE en Andalucía, donde el partido sigue sin recuperar terreno después de años en la oposición. Analistas y antiguos cargos socialistas hablan ya de una pérdida del “partido referente de Andalucía”, mientras el espacio político a la izquierda del PSOE intenta reorganizarse en medio de la fragmentación.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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