Un exasesor socialista hunde al imputado Zapatero: “Descubrió el mundo del dinero a lo grande”

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias ha provocado un terremoto político que amenaza con derrumbar uno de los últimos grandes mitos del socialismo español.

Lo que durante años se presentó como una figura moderada, dialogante y “de Estado” aparece ahora rodeado de sospechas judiciales, registros policiales y una trama vinculada al polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Ignacio Varela, experto en demoscopia y exasesor del PSOE, analizó las claves de esta imputación en ‘Espejo Público’ (Antena 3).

Resumió a la perfección la transformación del expresidente con una frase demoledora: “Descubrió el mundo del dinero a lo grande”. Una afirmación que golpea directamente la imagen pública de Zapatero, quien durante años cultivó un perfil aparentemente austero y alejado de los excesos económicos asociados históricamente a otros escándalos de corrupción en España.

Eso sí, afirmó que Zapatero “estaba embutido en un traje que le venía varias tallas grande que era el de presidente del Gobierno».

«Sin embargo cuando salió del Gobierno descubrió el mundo del dinero a lo grande, el ‘lobbismo’ internacional, el poderío chino y es uno de esos extraños casos en los que el expresidente está empeorando al presidente», subrayó el experto y destacó que está siendo “un pésimo expresidente del Gobierno«.

Según las diligencias judiciales, el entorno del expresidente habría recibido cientos de miles de euros en supuestos trabajos de consultoría relacionados con Plus Ultra y con sociedades vinculadas a empresarios venezolanos. La UDEF ha registrado incluso oficinas relacionadas con Zapatero y empresas próximas a su entorno familiar.

La situación también deja muy tocado al actual PSOE y al entorno político de Pedro Sánchez. Durante años, Zapatero ha actuado como figura de referencia e influencia dentro del socialismo español y como interlocutor internacional en América Latina, especialmente con el régimen venezolano. Las sospechas de que utilizó ese peso político para abrir puertas económicas o facilitar negocios internacionales son devastadoras para un partido que ha hecho bandera de la regeneración democrática.