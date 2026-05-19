Papelón de Susana Díaz en directo haciéndose la sorprendida tras la imputación de Zapatero: “No me lo podía ni imaginar”

Bombazo informativo.

Este martes 19 de mayo de 2026 la Audiencia Nacional imputaba a José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Se trata de un acontecimiento inédito en la historia de la democracia de España ya que es la primera vez que un expresidente del Gobierno es investigado. Esto salpica directamente al exdirigente socialista a través de su estrecho círculo de colaboradores y sociedades vinculadas al rescate de Plus Ultra y fondos de origen venezolano.

La noticia no pilla por sorpresa a los medios de comunicación que llevan alertando desde hace tiempo del negro futuro judicial que le espera. Sin embargo, para algunos fue una auténtica sacudida, es el caso de Susana Díaz, senadora del PSOE, que se encontraba en el directo en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) cuando se conoció la noticia.

Aunque el tema olía que apestaba y ya se esperaba que esto pudiera ocurrir en cualquier momento, la socialista se mostró desencajada ante la noticia.

“Me he quedado fría para qué te voy a engañar […] Es duro, entristece y no me lo podía imaginar ni esperar. A lo largo de estos años nunca le he visto interés económico”, señaló Díaz.

La expresidenta de la Junta de Andalucía defendió su presunción de inocencia: “Yo los años que le conozco nunca le he visto interés por el dinero, por eso esto a mí me genera sorpresa y quiero creer en su inocencia, en su presunción de inocencia”.

Las claves del caso

Según las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Zapatero habría recibido importantes cantidades de dinero a través de consultoras y testaferros por supuestas “asesorías geopolíticas”, mientras su entorno más cercano manejaba estructuras societarias opacas utilizadas presuntamente para blanquear capitales.

Uno de los ejes centrales de la operación es el empresario Julio Martínez Martínez, estrecho colaborador y socio de Zapatero, actualmente imputado en el caso Plus Ultra. Los agentes han intervenido comunicaciones, correos y mensajes que complican la situación del expresidente.

Entre los hallazgos destacan pagos cercanos a medio millón de euros a Zapatero y cantidades destinadas a sus hijas por “labores de marketing”, según los informes policiales.