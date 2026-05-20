La ‘experta jurista’ Sarah Santaolalla lee el auto de Zapatero y el bochorno es tremendo al intentar salvarle el pellejo

En una nueva edición de Malas Lenguas en RTVE, la tertuliana Sarah Santaolalla protagonizó un momento que ha generado numerosas reacciones en redes. Ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, Santaolalla se lanzó a desgranar el auto judicial en directo, minimizando su gravedad y defendiendo al exmandatario socialista con argumentos forzados y poco rigurosos.

Durante el programa, Santaolalla distinguió entre la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y la querella de Manos Limpias. Sobre esta última, no escatimó críticas: “Ante lo de Manos Limpias, una querella que si la pasamos a leer en profundidad da vergüenza, la poca precisión y falta de rigor”, y añadió que no era de extrañar por parte de un sindicato «ultraderechista«.

Al referirse al contenido del auto que, según ella, estaba revisando en ese momento, la tertuliana señaló: “Conociendo el auto que estamos leyendo ahora, revisando las páginas hay conversaciones pero son conversaciones donde mencionan al Zapatero, no escritas por él propio presidente Zapatero”. Más adelante, insistió en que “lo que yo reconozco, veo en el auto son formas de trabajar. Veo qué hace labores de consultor, veo que hace labores… Es decir ahora por lo que estoy leyendo en estos momentos esto podríamos figurar hablar de los lobbies. Hablar de la tarea. Pero no aparece ninguna irregularidad”.

Santaolalla reconoció que Zapatero había desmentido las acusaciones y admitió la posibilidad de que en el futuro pudiera demostrarse un uso indebido de su influencia como expresidente, pero mantuvo que por el momento no veía delito: “Por el momento aparte de que él haya desmentido. Puede ser que en algún momento aparezca si es utilizó la figura del poder que tiene un expresidente de gobierno para hacer algo laboral”.

La intervención continuó con comparaciones: cuestionó por qué no se investigaba de forma similar a otros expresidentes como Adolfo Suárez, José María Aznar, Felipe González o Mariano Rajoy, sugiriendo un trato desigual centrado en Zapatero.

El caso continúa abierto, con Zapatero citado a declarar, y sigue habiendo una parte de esa izquierda que defiende a capa y espada al que fuera presidente del Gobierno.