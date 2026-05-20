Nacho Abad se harta en directo de las memeces de la izquierda que defiende a Zapatero: “¡Estoy hasta las narices!”

Sin rodeos.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra ha causado un auténtico torbellino en el ámbito político con la reacción en cadena del Gobierno Sánchez saliendo en tromba a defender al expresidente.

Este miércoles 20 de mayo de 2026, en plena emisión de ‘En boca de todos’ en Cuatro, el presentador Nacho Abad explotó contra las defensas del Gobierno de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra. Abad no se mordió la lengua y lanzó un mensaje claro y rotundo: “¡Estoy hasta las narices!”.

El programa analizaba la fuerte reacción del Ejecutivo y del propio Sánchez ante el auto judicial que imputa al expresidente socialista. Mientras la izquierda intentaba minimizar o justificar la situación, Abad cargó con dureza: mostró su hartazgo ante lo que consideró argumentos vacíos y una defensa a ultranza de Zapatero que ignora la gravedad de las imputaciones.

“Escuchar a Sánchez defender a Zapatero de esta manera es tremendo”, llegó a decir el periodista, visiblemente indignado. Abad destacó el “tsunami” que ha generado la imputación en los medios y criticó que el Gobierno priorice la protección de sus figuras antes que dar explicaciones claras a los ciudadanos.

En este sentido, el presentador desmontó el bulo del Ejecutivo que se apoyó en que el auto estaba basado en la denuncia de Manos Limpias:

“En este auto dice que es la Fiscalía suiza y la francesa la que le pide a España que investigue antes de ninguna denuncia de Manos Limpias, pero oiga, el Gobierno se llena el pecho diciendo que los medios que les critican son unos buleros, unos mentirosos, son fango, son basura y yo no les miento, alguno habrá, alguno habrá que sea basura pero los serios, los de prestigio, no”.

“Esta investigación, la de Zapatero, insisto, no empezó con Manos Limpias, no se construyó con cuatro recortes de periódico, una entrevista Aldama y unas declaraciones de un ‘youtuber’. Eso es falso de toda falsedad”, esgrimió Abad.