El sanchista Toni Bolaño se pone como una hidra con la imputación de Zapatero y Elisa Beni lo remata: “¡Cojo y me voy!”

Máxima tensión en plató.

El programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 vivió este miércoles 20 de mayo de 2026 un momento de alto voltaje tras la noticia de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del caso relacionado con el rescate de Plus Ultra.

El tertuliano Toni Bolaño, conocido por su defensa cerrada de las tesis del sanchismo, no ocultó su malestar. El colaborador del programa reconoció estar “jodido” tras leer el auto del juez y cuestionó duramente la imputación, argumentando que faltaban elementos como grabaciones o mensajes que implicaran directamente a Zapatero. Defendió que las operaciones descritas en el auto responden a “prácticas habituales” en el sector de la consultoría.

La periodista Elisa Beni le plantó cara sin ambages. Tras señalar que la ministra Elma Saiz había mentido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la imputación, Beni respondió con firmeza a las evasivas de Bolaño. El momento de mayor tensión llegó cuando Bolaño, visiblemente alterado, espetó: “Si quieres que nos enganchemos y tengamos más que palabras, me lo dices luego”.

Beni no se achantó y remató el debate con contundencia, recordando que del rescate de Plus Ultra “cantaba tanto” que el propio auto judicial menciona cómo los consultores recurrieron a otra firma y les dieron solo un 1,7% de posibilidades de éxito, pese a lo cual el Gobierno lo aprobó a toda prisa. Ante la insistencia de Bolaño en que “de la verdad se puede discrepar”, Beni zanjó: de la verdad no se puede discrepar.

El enfrentamiento refleja el nerviosismo que la imputación de Zapatero ha generado en las filas del progresismo mediático. Mientras Bolaño intentaba minimizar la gravedad del auto judicial, comparando incluso al juez Calama con otros instructores, Elisa Beni mantuvo una postura de exigencia de responsabilidades y apego a los hechos.