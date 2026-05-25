Golpe de Nacho Abad al equipo de información sincronizada de Moncloa: “Mienten”

Sin pelos en la lengua.

El presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro) estalló este lunes 25 de mayo de 2026 contra la cobertura informativa del caso Zapatero y acusó directamente de desinformación a los medios afines al Gobierno de Pedro Sánchez.

En su programa, Nacho Abad cargó con contundencia contra lo que considera una estrategia coordinada para minimizar y distorsionar la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El periodista fue especialmente claro al desmontar la versión que, a su juicio, se está impulsando desde el entorno de Moncloa y sus altavoces mediáticos:

“Esta investigación, la de Zapatero, insisto, no empezó con Manos Limpias. No se construyó con cuatro recortes de periódico, una entrevista a Aldama y unas declaraciones de un YouTuber. Eso es falso de toda falsedad. Se inició hace dos años a petición, lo repito, de la fiscalía suiza y de Francia”.

Abad criticó duramente la actuación de los medios próximos al Ejecutivo, a los que acusó de ocultar o minusvalorar el verdadero origen de la investigación —vinculada a presunto blanqueo de capitales— y de centrarse en cuestionar la querella de Manos Limpias como si fuera el eje principal del caso.

El presentador de Cuatro se mostró especialmente molesto con las defensas que está recibiendo Zapatero desde el Gobierno. En otro momento de sus intervenciones de estos días, llegó a decir «Estoy hasta las narices» tras escuchar las explicaciones de Pedro Sánchez.

Abad también apuntó a la Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, que afirmó que el origen de la investigación contra Zapatero era “una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias”, mientras ella, “sigue ahí en el puesto, no ha dimitido”, recriminó el presentador.