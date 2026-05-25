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EN ‘EN BOCA DE TODOS’ (CUATRO)

Golpe de Nacho Abad al equipo de información sincronizada de Moncloa: “Mienten”

El periodista apunta a los medios que difundieron el bulo de que la investigación a Zapatero se había construido con "recortes de periódico" y con Manos Limpias

Golpe de Nacho Abad al equipo de información sincronizada de Moncloa: “Mienten”
Archivado en: José Luis Rodríguez Zapatero | Nacho Abad | Periodismo | Programas | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Nacho Abad, José Luis Rodríguez Zapatero

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Sin pelos en la lengua.

El presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro) estalló este lunes 25 de mayo de 2026 contra la cobertura informativa del caso Zapatero y acusó directamente de desinformación a los medios afines al Gobierno de Pedro Sánchez.

En su programa, Nacho Abad cargó con contundencia contra lo que considera una estrategia coordinada para minimizar y distorsionar la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El periodista fue especialmente claro al desmontar la versión que, a su juicio, se está impulsando desde el entorno de Moncloa y sus altavoces mediáticos:

“Esta investigación, la de Zapatero, insisto, no empezó con Manos Limpias. No se construyó con cuatro recortes de periódico, una entrevista a Aldama y unas declaraciones de un YouTuber. Eso es falso de toda falsedad. Se inició hace dos años a petición, lo repito, de la fiscalía suiza y de Francia”.

Abad criticó duramente la actuación de los medios próximos al Ejecutivo, a los que acusó de ocultar o minusvalorar el verdadero origen de la investigación —vinculada a presunto blanqueo de capitales— y de centrarse en cuestionar la querella de Manos Limpias como si fuera el eje principal del caso.

El presentador de Cuatro se mostró especialmente molesto con las defensas que está recibiendo Zapatero desde el Gobierno. En otro momento de sus intervenciones de estos días, llegó a decir «Estoy hasta las narices» tras escuchar las explicaciones de Pedro Sánchez.

Abad también apuntó a la Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, que afirmó que el origen de la investigación contra Zapatero era “una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias”, mientras ella, “sigue ahí en el puesto, no ha dimitido”, recriminó el presentador.

“Pero si solo ves una televisión afín al régimen o te informas solo a través de un medio de noticias, pues te tragas las mentiras y construyes tu opinión en base a una falsedad porque de eso se trata de desinformar”.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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