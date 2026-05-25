El juez Gómez de Liaño se moja y avanza cuál será el futuro judicial de Zapatero

En una intervención clara y sin ambages, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño analizó este lunes 25 de mayo de 2026 en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) el complicado panorama judicial que afronta el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su reciente imputación.

El veterano juez no dudó en señalar la existencia de elementos sólidos que sustentan la investigación, anticipando un proceso largo, exigente y lleno de obstáculos para el exdirigente socialista:

“El auto me recuerda a dos de un perfil muy similar, el del fiscal general del Estado y el del caso Mascarillas. El día 2 puede que, y algunos ya lo han anunciado, se pidan medidas cautelares de carácter preventivo, yo no descarto que pueda haber alguna medida cautelar, lo que sí descarto conociendo el talante del juez en su resolución, es que haya medidas cautelares muy enérgicas, prisiones provisionales incondicionales… y sí pueden adoptarse otras medidas de menor intensidad coactiva, por ejemplo, presentaciones periódicas, la prohibición de salir del territorio nacional sin permiso de la autoridad judicial… Esas medidas podrían ser factibles porque son livianas”.

El matinal de Telecinco abrió su emisión con un editorial de Ana Rosa Quintana centrado precisamente en esta noticia, que ha sacudido el panorama político y mediático en los últimos días. La imputación de Zapatero, relacionada principalmente con la trama del caso Plus Ultra y los presuntos manejos en el rescate de la aerolínea durante la pandemia, ha puesto en el foco no solo al expresidente, sino también a su entorno y a posibles conexiones con el actual Gobierno. En este contexto, Gómez de Liaño fue llamado al plató para desgranar las implicaciones legales y el camino procesal que se avecina.

Cuando le preguntaron directamente por el futuro de Zapatero, el magistrado fue contundente. Según su análisis, no se trata de una mera formalidad o de una investigación superficial, sino de un procedimiento que podría extenderse durante meses o incluso años, con todas las consecuencias que ello implica: declaraciones, posibles registros, análisis de documentación extensa y, en su caso, la celebración de un juicio oral con elevado impacto público.

El exmagistrado, conocido por su trayectoria en casos de gran relevancia y complejidad, explicó que la imputación sitúa a Zapatero en una posición delicada dentro de una supuesta estructura organizada. Esto obliga a la defensa a desmontar uno a uno los indicios presentados, algo que, en opinión de Gómez de Liaño, no resulta sencillo cuando la instrucción cuenta con elementos documentales y testificales relevantes. “Hay indicios de criminalidad”, fue su mensaje rotundo, que resume la solidez que, a su juicio, tiene la causa en estos momentos.