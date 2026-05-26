El doctor Cabrera causa un terremoto en el plató de Iker Jiménez al revelar un bombazo de Zapatero

El programa ‘Horizonte’ de Cuatro, presentado por Iker Jiménez, vivió este lunes 25 de mayo de 2026 uno de sus momentos más explosivos con la intervención del doctor José Cabrera, psiquiatra forense y colaborador habitual del espacio. Sus declaraciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero generaron un auténtico seísmo en el plató y en las redes sociales.

El doctor Cabrera compartió información de primera mano que, según relató, le proporcionó el comisario José Manuel Villarejo durante un café esa misma tarde. Villarejo, según relató Cabrera, coincidió durante aproximadamente un año en la prisión de Estremera con Hugo “el Pollo” Carvajal, exjefe de la inteligencia militar venezolana y figura clave del chavismo, procesado por narcotráfico y colaboración con ETA y otros grupos. Durante esa convivencia carcelaria, Carvajal habría compartido con Villarejo datos de gran relevancia sobre estructuras de poder, financiación y operaciones vinculadas al régimen venezolano.

Según sus palabras, Zapatero “ha tenido suerte” al evitar un posible arresto o complicación internacional en un viaje a Santo Domingo.

“Zapatero ha tenido suerte, señores, ha tenido suerte. Porque si hubiera viajado en el aeropuerto de Santo Domingo le estaba esperando un equipo operativo de Estados Unidos que lo hubiera pillado”, afirmó Cabrera. Explicó que alguien “sopló” la información y que, para evitar un incidente diplomático de gran calibre, el expresidente no realizó el viaje. Cabrera insistió en que esta información proviene de fuentes relacionadas con agencias americanas y que incluye documentación técnica clave.

Además, el psiquiatra analizó el estado mental y la reacción de Zapatero ante las investigaciones judiciales que le salpican, describiéndolo como alguien que “está en este momento en su casa encerrado, él cree que todo esto no va con él”. Cabrera detalló que el expresidente se ha aislado, sin asomarse siquiera, y vive en un “universo mental propio” donde se siente profundamente inocente y ajeno a las acusaciones. “Él en su fuero interno piensa que esa intermediación es como una especie de bien universal”, añadió.