Carlos Cuesta lanza un contundente aviso en Moncloa tras los últimos escándalos del caso Zapatero y pone el foco en Sánchez

Sin rodeos.

En el programa ‘Horizonte’ de Cuatro, presentado por Iker Jiménez, el periodista y tertuliano Carlos Cuesta lanzó este 26 de mayo de 2026 un contundente análisis sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la reacción del Gobierno y la izquierda ante los últimos escándalos.

Durante la tertulia, Cuesta criticó duramente la defensa cerrada del PSOE y el Ejecutivo a Zapatero, diferenciando las responsabilidades judiciales del expresidente de las responsabilidades políticas que, a su juicio, recaen directamente sobre Pedro Sánchez.

«A mí la reacción que está teniendo la izquierda en general me da vergüenza. Esto no es una cuestión de las que tenga que dar explicaciones José Luis Rodríguez Zapatero… José Luis Rodríguez Zapatero las tiene que dar ante la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado. Quien tiene que dar explicaciones políticas es Pedro Sánchez. Ninguna de las cosas que hemos visto se podrían haber llevado a cabo sin pasar por el Consejo de Ministros. ¿Desde cuándo se puede traer aquí petróleo sacado de Venezuela manchado de sanciones que se lo llevaban a la República Dominicana para ponerle un sello y que vuelva a entrar? ¿Qué pasa?, ¿no tenemos un Ministerio de Defensa, no se enteran de qué petróleo están llegando, no controlan la venta del petróleo…? Todo tenía que pasar por el Consejo de Ministros. Los rescates, las ayudas públicas. Tiene que dar explicaciones judicialmente José Luis Rodríguez Zapatero, pero quien tiene que dar explicaciones políticas es Pedro Sánchez.”

Cuesta subraya que operaciones como rescates públicos, ayudas o manejos de petróleo sancionado de Venezuela requerían aprobación o conocimiento del Consejo de Ministros, por lo que la responsabilidad política salpicaría al actual presidente.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en una causa que investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, principalmente vinculados al rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en 2020-2021.El juez sitúa a Zapatero como el “vértice” de una presunta estructura organizada para influir en decisiones administrativas y obtener ventajas económicas.

El Gobierno y el PSOE han reiterado la presunción de inocencia de Zapatero, han calificado algunos aspectos de “bulos” y han defendido la legalidad del rescate a Plus Ultra.