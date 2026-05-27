Un exministro de Zapatero se suelta la lengua con Susanna Griso y acaba humillando al imputado: «Era bastante incapaz»

Las nuevas informaciones que van saliendo a la luz sobre el caso Zapatero evidencian la profundidad de esta trama y lo mucho que queda aún por conocer.
Desde que saltara la noticia de la imputación del expresidente, las tertulias televisivas se han llenado de testimonios de personas que en su día pertenecieron a su círculo y, la mayoría de ellas se muestran atónitas ante ello.
En una entrevista en ‘Espejo Público’ este 26 de mayo de 2026, César Antonio Molina, exministro de Cultura durante el Gobierno de Zapatero entre 2007 y 2009, no se guardó nada al valorar la capacidad de su antiguo jefe, actualmente imputado en una trama investigada por la Audiencia Nacional.
Molina aseguró que, ya en el Consejo de Ministros, los miembros del Gobierno consideraban a Zapatero “bastante incapaz”, aunque reconocía que tenía “buena labia”.
«No creíamos que fuera capaz de semejante cosa»
El exministro fue contundente al describir cómo veían a Zapatero dentro del Ejecutivo:
“Era una persona con poca preparación, pocos conocimientos y, lo peor de todo, que escuchaba muy poco, solo lo justo y lo que le interesaba”.
Además, Molina añadió que en el Consejo de Ministros se comentaba que Zapatero era “bastante incapaz de hacer las actividades de la vida cotidiana. No tenía ni conocimientos, no creíamos que fuera capaz de semejante cosa”, en referencia a la presunta compleja trama que investiga el juez Calama.
El exministro también recordó a Zapatero como alguien “endiosado”, comparando su estilo actual en mítines con el de “un profeta o un predicador”.
Sobre las joyas de gran valor encontradas en el despacho de Zapatero, Molina se mostró escéptico con la versión de que se tratan de regalos a su esposa Sonsoles y herencias familiares:
“Eso solo pueden ser regalos a presidentes del Gobierno, a los Reyes, a gente muy cualificada. Tienen que provenir de gente muy importante. No creo que una familia media de provincias tuviera semejante patrimonio”.
Las declaraciones de Molina se suman a las dudas expresadas por otras figuras del socialismo, como el propio Felipe González, sobre la capacidad de Zapatero para orquestar una operación de tal envergadura.