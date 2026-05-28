Ana Rosa, desesperada, clama por una moción contra Sánchez: “¿No hay 4 diputados decentes?”

Sin pelos en la lengua.

En un editorial cargado de indignación y urgencia, la periodista Ana Rosa Quintana ha vuelto a encender los focos sobre la crisis que sacude al Gobierno de Pedro Sánchez. Durante su espacio matinal en ‘El Programa de Ana Rosa’ en Telecinco, este jueves 28 de mayo de 2026, la presentadora no se mordió la lengua al referirse al registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz, un operativo que ha puesto al descubierto presuntas irregularidades en la financiación y contrataciones del partido.

“Las cloacas del amor. Este podría ser el título de la biografía del presidente”, arrancó Quintana con ironía mordaz. La comunicadora recordó que, según el auto del juez Pedraz, el PSOE habría activado “la máquina del fango” justo un día después de la carta de Sánchez en la que se declaraba “un hombre profundamente enamorado” tras la imputación de su esposa. “Cinco días de reflexión en los que el partido que gobierna en una democracia europea moderna como es la española pusiera en marcha un grupo mafioso”, denunció.

Ana Rosa fue más allá y lanzó un llamamiento directo a los diputados de la oposición y socios parlamentarios: “¿No hay 4 diputados decentes?”. Con tono de evidente desesperación ante la parálisis política, la presentadora cuestionó la ausencia de una moción de censura que ponga fin a lo que describió como un “gobierno hundido en la corrupción”. “Por vergüenza tiene que dimitir”, sentenció en relación a Sánchez.

El registro de la UCO en Ferraz se produce en el marco de investigaciones que involucran presuntos fondos opacos, facturas falsas y pagos por servicios de “fontanería” política. Según el editorial, el partido habría destinado más de 188.000 euros a través de facturas falsas para “sobornar, amenazar, amedrentar y extorsionar” a jueces, fiscales y policías que investigaban tanto el caso de la mujer del presidente como al propio PSOE.