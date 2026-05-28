Soto Ivars señala la hipocresía de las ‘ratas mediáticas’ que empiezan a abandonar a Sánchez

Huele que apesta.

El periodista y escritor Juan Soto Ivars cargó con dureza contra la deriva mediática que ha sostenido al Gobierno de Pedro Sánchez y ha denunciado la hipocresía de aquellos comunicadores que, ante los crecientes escándalos, comienzan a distanciarse del presidente.

Lo hizo este 27 de mayo de 2026 en el programa ‘Horizonte’ de Cuatro, espacio presentado por Iker Jiménez.

“El argumentario ya lo está repitiendo cada vez menos gente, porque las ratas saltan del barco”, afirmó Soto Ivars de forma contundente. El comentario, pronunciado mientras analizaba la coordinación entre ciertos medios y el entorno del PSOE.

Durante su participación, Soto Ivars describió un sistema mediático-orquestado que, según él, ha funcionado como una “orquesta sinfónica” al servicio del Gobierno. “¿Qué necesita una orquesta sinfónica? Necesita partituras y un director. La sincronizada. Realmente era una sincronizada”, explicó. El periodista relató haber presenciado en directo cómo en programas de televisión se enviaban mensajes con el “argumentario” oficial: “He ojeado el móvil de esos programas donde se puede sacar el móvil de una persona al lado soltando el argumentario y me he anticipado a lo que iba a decir porque se los estaban mandando”.

Soto Ivars situó este fenómeno en el contexto de las investigaciones de la UCO y otros cuerpos policiales sobre las supuestas “cloacas” del PSOE, mencionando casos como el de Leire Díez y la supuesta utilización de fondos reservados. “Hay una clave. Mira, esto no lo he visto yo con mis ojos, me ha pasado varias veces”, insistió, subrayando la existencia de una maquinaria de defensa coordinada que ahora empieza a resquebrajarse.

El escritor destacó que, tras el fracaso en “estrechar el cerco” contra la prensa crítica, ahora “se está estrechando el cerco en dirección contraria”. “Mira, el argumentario ya lo está repitiendo cada vez menos gente porque las ratas saltan del barco. Y a veces hasta se ponen al avant garde, dicen: ‘No, no, esto siempre fuimos los primeros’”, ironizó. Según Soto Ivars, esta huida anticipada revela la hipocresía de una parte de la “brunete mediática” que defendió sin fisuras al presidente hasta que las evidencias judiciales y policiales comenzaron a acumularse.

Las declaraciones de Soto Ivars llegan en un momento de máxima tensión para el Ejecutivo. Las investigaciones sobre presunta corrupción, los casos vinculados al entorno de Begoña Gómez y las revelaciones sobre operaciones de influencia mediática han erosionado la narrativa oficial. Periodistas que hasta hace poco repetían consignas como “requerimiento” o defendían la integridad del Gobierno ahora parecen buscar posiciones más distantes o incluso críticas para salvaguardar su credibilidad.

Soto Ivars, conocido por su independencia y por haber criticado tanto a la derecha como a la izquierda cuando lo considera necesario, no se mordió la lengua: “Está pasando una cosa que tenéis que observar. Yo he estado muy centrado en la parte mediática. Sí, que es muy importante”. Para él, el cambio de viento en ciertos sectores periodísticos no responde a un despertar ético repentino, sino al puro instinto de supervivencia ante el avance de las pesquisas judiciales.