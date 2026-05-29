¡Bochorno en TVE! El sectario Cintora corta de malas maneras a una de sus tertulianas: “¡Has acabado ya!”

Ni Javier Ruiz y Silvia Intxaurrondo se atrevieron a tanto.

En el programa ‘Malas Lenguas’ (TVE) emitido el 28 de mayo de 2026 en RTVE, se vivió un momento absolutamente vergonzoso cuando el presentador Jesús Cintora interrumpió de forma brusca y autoritaria a la periodista Ana Cabanillas, periodista de ‘El Periódico’.

El debate se centraba en la entrada de la UCO en la sede nacional del PSOE en Ferraz, en el marco de las investigaciones por presunta financiación irregular. Mientras Ana Cabanillas intentaba contextualizar la información, Cintora la cortó en repetidas ocasiones de manera visiblemente molesta.

“Bueno, yo enhorabuena a El Confidencial que es el primer medio que lo ha sacado porque tenía esa información. Porque periodísticamente… cualquier medio hubiera deseado sacar”, afirmó Cabanillas.

Cintora, sin embargo, no le permitió continuar y le espetó de forma tajante: “¡Ana, has acabado ya!”, “Cuidado con intentar confundir a la gente. Aquí en este programa, no”.

Ana Cabanillas, periodista política especializada en la información del ecosistema a la izquierda del PSOE, es una tertuliana recurrente en Malas Lenguas. En esta ocasión, su intento de aportar matices periodísticos fue bruscamente silenciado.

“Es gravísimo, estamos hablando de que la gerente del PSOE está imputada por hacer facturas falsas emitidas para pagar a Leire Díez a través de un entramado societario, entre ellos, la empresa de Gaspar Zarías, y la ley de financiación de partidos políticos impide que este tipo de pagos pueda hacerlo un partido político para una actividad que no tiene que ver con la política”, recordó la colaboradora.

Este incidente no es aislado. Jesús Cintora ha protagonizado varios momentos similares en el programa, donde interrumpe o llama al orden a tertulianos con posturas críticas al Gobierno o al PSOE.