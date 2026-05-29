El doctor Cabrera no da crédito ante el último desvarío de Óscar Puente: “Es de psiquiátrico, le ingresaría”

Viven completamente alejados de la realidad.

Este 28 de mayo de 2026, en el programa ‘Horizonte’ de Cuatro, el psiquiatra forense José Cabrera mostró su absoluta perplejidad ante las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien sugirió la existencia de una operación orquestada para “derribar” al PSOE y al Gobierno. Las palabras de Puente, emitidas en el contexto de la intervención en la sede del partido, provocaron una reacción contundente del experto, que no dudó en calificar el discurso como un claro síntoma de desconexión con la realidad.

Según Puente, “Ayer un medio de comunicación publicó, en una causa secreta, que esta intervención se iba a producir en la sede del PSOE. Sabemos que esa noticia estaba redactada prácticamente más 12 horas antes de que se produjera la intervención y esto se ha producido en el día de ayer. Esto deja claro cual es el sentido y el trabajo que algunos hacen para derribar al gobierno. No con elecciones sino con otras mañas y herramientas. Desde luego que el Partido Socialista no lo va a consentir, ni tolerar. Vamos a seguir trabajando por el bien del país”.

Estas afirmaciones, que apuntan a una supuesta conspiración mediática y judicial contra el PSOE, dejaron atónito al colaborador de Horizonte. José Cabrera, visiblemente sorprendido, intervino para expresar su diagnóstico profesional: “Este hombre es prodigioso. No tendría que haber pasado de un nivel bastante bajo en la escala social a ministro; que haga lo que hace, que diga lo que dice, y que encima se lo crea; eso es lo último ya, es de psiquiátrico. Está en el ámbito de mi consulta. Yo si le recibiera, que no lo haré porque dudo que pueda pagar mis honorarios, igual sí, le ingresaría de urgencia porque ha roto el contacto con la realidad. Esto es el peor síntoma para que sea ingresado alguien y sea atendido. Esto es terrible de verdad y que encima se lo crean”.

El psiquiatra forense insistió en la gravedad de la situación, subrayando que “ha roto el contacto con la realidad, es terrible”. Cabrera, con años de experiencia en evaluaciones mentales y peritajes judiciales, no dudó en catalogar las declaraciones del ministro como un ejemplo extremo de desconexión, equiparable a síntomas que justificarían una intervención psiquiátrica urgente en un contexto clínico.