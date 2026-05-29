El magistrado Villegas alza la voz ante el vil ataque del Gobierno Sánchez a los jueces y lanza un contundente aviso

Desde hace tiempo, el Gobierno Sánchez lleva a cabo un perverso plan para acabar con el poder judicial en España ante los múltiples casos de corrupción que salpican al PSOE.

El magistrado Jesús Villegas, secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, ha respondido con dureza a las críticas del ministro Óscar Puente y ha denunciado lo que considera un ataque sistemático del Gobierno de Pedro Sánchez contra el poder judicial en medio de las numerosas causas que afectan al PSOE. En una entrevista para ‘Espejo Público’ (Antena 3) este 29 de mayo de 2026, Villegas ha calificado las palabras del ministro de Transportes como propias de alguien utilizado como “parapeto”. “Pobre hombre, lo tienen puesto para que se queme y las llamas no alcancen a otros”, ha afirmado de forma contundente.

El juez ha expresado su temor de que, ante el acoso por los escándalos de corrupción, el Ejecutivo utilice “la máquina del BOE” para debilitar las garantías democráticas y las instituciones judiciales. “Los jueces somos un colectivo valiente. No nos van a intimidar”, ha subrayado, al tiempo que ha defendido la ausencia de cualquier “confabulación” entre jueces, fiscales y opositores políticos.

Las declaraciones llegan en una semana marcada por nuevos frentes judiciales para el PSOE: la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y la comparecencia en el banquillo del hermano de Pedro Sánchez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias. Óscar Puente había señalado que hay “intereses claros con información privilegiada y acciones para derribar a un Gobierno”, pidiendo que se deje trabajar a la justicia, aunque sin mostrar plena confianza en ella. Ante esto, Villegas ha pedido al ministro que “se tranquilice” y ha recordado que los jueces deben investigar y que “los culpables paguen sus delitos”.

“Todo es producto de una mente enferma o mentirosa”, ha añadido el magistrado al rechazar las teorías de una supuesta conspiración contra el Gobierno.

Villegas ha insistido en que los magistrados no cederán ante intentos de amedrentamiento y ha advertido de los riesgos que supone para la democracia cualquier intento de controlar o desprestigiar al poder judicial desde el Ejecutivo. Esta intervención se suma a otras voces del ámbito judicial y periodístico que han criticado los ataques del ministro Puente tanto a la prensa como a los jueces, describiéndolos como “el manual del político desesperado”. El magistrado ha cerrado su mensaje con claridad: los jueces seguirán cumpliendo su función con independencia, pase lo que pase.