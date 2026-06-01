Un exfiscal del Supremo alza la voz y denuncia el calvario que sufre la juez que ha sentado en el banquillo al ‘hermanísimo’

Sonrojante.

Las últimas bombas judiciales que salpican al PSOE no son lo suficientemente graves para que Pedro Sánchez dimita y convoque elecciones. Lejos de tener un mínimo de decencia, el socialista ha tildado de “problemas” y “tropiezos” las causas que salpican al partido. El marido de la imputada Begoña Gómez fue más lejos y llegó a insinuar que se trataba de una estrategia de la oposición a la que calificó de “marrullera”.

Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo, no dio crédito ante estas últimas últimas declaraciones del líder del Ejecutivo y defendió sin rodeos a los jueces y magistrados de España, que están sufriendo el señalamiento desde el Gobierno ante los escándalos que rodean a Sánchez:

“La carrera judicial está formada por gente decente, por gente honesta, gente que gana un sueldo pequeño y va creciendo a lo largo de su vida, que tiene unas incompatibilidades tremendas y que no hace otra cosa que aplicar la ley. Cuando hay alguien que se desvía y son pocos, la propia institución va contra ellos”.

El exfiscal ejemplificaba cómo la teoría de ‘la conspiración’ de jueces es “absolutamente ridícula y falsa”. Para ello, recordó las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, las cuales se celebraron como “si no hubiera habido una investigación en curso y concluida sobre el presidente Zapatero y una especie de mafia que se crea en el PSOE para influir en jueces y fiscales para descarrilar sumarios”. Sin embargo, se esperó para publicar, esto habría devastado el resultado electoral.

“Los jueces con prudencia se aguantan. ¡Estos señores de qué van!”, expresó Viada.

En esta línea, el exfiscal del Supremo denunció el acoso que ha sufrido la juez Biedma, la magistrada que ha sentado en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez: