  • ESP
    España América
Televisión Programas

EN ‘ESPEJO PÚBLICO’ (ANTENA 3)

Un exfiscal del Supremo alza la voz y denuncia el calvario que sufre la juez que ha sentado en el banquillo al ‘hermanísimo’

Salvador Viada defiende a los jueces y magistrados que están siendo señalados desde el Gobierno

Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo en &#039;Espejo Público&#039; (Antena 3)
Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo en 'Espejo Público' (Antena 3) PD
Archivado en: Periodismo | Programas | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

La España de Pedro Sánchez: familias en apuros mientras el presidente presume de récords macroeconómicos

La España de Pedro Sánchez: familias en apuros mientras el presidente presume de récords macroeconómicos

Sonrojante.

Las últimas bombas judiciales que salpican al PSOE no son lo suficientemente graves para que Pedro Sánchez dimita y convoque elecciones. Lejos de tener un mínimo de decencia, el socialista ha tildado de “problemas” y “tropiezos” las causas que salpican al partido. El marido de la imputada Begoña Gómez fue más lejos y llegó a insinuar que se trataba de una estrategia de la oposición a la que calificó de “marrullera”.

Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo, no dio crédito ante estas últimas últimas declaraciones del líder del Ejecutivo y defendió sin rodeos a los jueces y magistrados de España, que están sufriendo el señalamiento desde el Gobierno ante los escándalos que rodean a Sánchez:

“La carrera judicial está formada por gente decente, por gente honesta, gente que gana un sueldo pequeño y va creciendo a lo largo de su vida, que tiene unas incompatibilidades tremendas y que no hace otra cosa que aplicar la ley. Cuando hay alguien que se desvía y son pocos, la propia institución va contra ellos”.

El exfiscal ejemplificaba cómo la teoría de ‘la conspiración’ de jueces es “absolutamente ridícula y falsa”. Para ello, recordó las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, las cuales se celebraron como “si no hubiera habido una investigación en curso y concluida sobre el presidente Zapatero y una especie de mafia que se crea en el PSOE para influir en jueces y fiscales para descarrilar sumarios”. Sin embargo, se esperó para publicar, esto habría devastado el resultado electoral.

Los jueces con prudencia se aguantan. ¡Estos señores de qué van!”, expresó Viada.

En esta línea, el exfiscal del Supremo denunció el acoso que ha sufrido la juez Biedma, la magistrada que ha sentado en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez:

«Ahora buscan debilidades y preguntan por los hijos».

Los mejores productos de informática

PRODUCTOS DE INFORMÁTICA
Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]