Albert Rivera entra en directo con Iker Jiménez y atiza de lo lindo a Pablo Iglesias por su última mentira

El fanfarrón de Pablo Iglesias se jactó de haber engañado a Albert Rivera.

En una intervención telefónica en el programa ‘Horizonte de Cuatro’, presentado por Iker Jiménez, este 1 de junio de 2026, el exlíder de Ciudadanos no se mordió la lengua al responder a las recientes declaraciones del de Podemos. El exvicepresidente del Gobierno había afirmado en Radio Nacional que “engañó” a Rivera y al PNV para facilitar la moción de censura de 2018 que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia.

Rivera, visiblemente sorprendido por las palabras de Iglesias, entró en directo para desmontar lo que calificó como una nueva “batallita” del fundador de Podemos. “He alucinado, sobre todo por el resultado de la realidad, más allá de las batallitas”, señaló.

El exlíder naranja recordó los hechos con datos en la mano: Ciudadanos no apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy. “No hay cuentos chinos, eso son datos”, insistió. Y remató con una frase lapidaria:

“El populismo tiene las patas muy cortas, como las mentiras”.

Rivera argumentó que, si realmente Iglesias le hubiera “engañado” como afirma, Ciudadanos habría votado a favor de la moción junto a Podemos y el resto de socios. En cambio, optaron por defender la convocatoria de elecciones, confiando en que el PNV mantendría su apoyo al Gobierno de Rajoy en los presupuestos.

Según Rivera, la clave de la investidura de Sánchez no fue un supuesto engaño de Podemos, sino la traición del PNV a la mayoría con la que hasta entonces votaba presupuestos, leyes e investiduras.

Todo surgió después de que Pablo Iglesias relatara en una entrevista radiofónica su versión de los hechos de 2018: “Le hicimos creer que era posible una moción de censura”.

El cruce ha vuelto a poner sobre la mesa las tensiones de aquella época y las diferentes narrativas sobre cómo se gestó el fin del Gobierno de Rajoy y el ascenso de Sánchez.