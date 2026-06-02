El doctor Cabrera saca la bola de cristal y deja boquiabierto al personal con una brutal predicción

No se anda con medias tintas.

En el programa ‘Horizonte’ emitido el 1 de junio de 2026 en Cuatro, el psiquiatra forense José Cabrera sorprendió a los presentadores y al público con una serie de predicciones directas y sin rodeos sobre la actualidad política y judicial, particularmente en relación con el caso de Julio Martínez.

Durante su intervención, el Dr. Cabrera fue claro y contundente. Sobre la inminente resolución judicial, señaló: “Solo tres cosas. La primera, antes del 17 de junio la sentencia del Supremo estará encima de la mesa.”

Continuó analizando la situación personal de Julio Martínez: “Julio Martínez que está muy hundido, mucho, como ya habéis dicho se ha echado en manos de una abogada del máximo prestigio, Vázquez de Prado, antiguo fiscal de la Audiencia Nacional, también conoces claro perfectamente lógico, una crack.”

El experto explicó que el comportamiento futuro dependerá en gran medida de los consejos recibidos: “Y depende número uno lo que ella vaya a susurrarle en el oído así actuará él en consonancia con la sentencia que saldrá en breve.”

La predicción más impactante llegó al abordar las opciones disponibles: “Es que este hombre no tiene más opciones que llegar a un pacto con la Justicia.” El doctor lo reiteró con énfasis: “Dos cosas rápidas. La primera luzón es una roca en medio del océano. Dios, lo digo con el corazón en la mano.”

El Dr. José Cabrera, con su estilo directo y sin filtros habló también de su relación con el mundo judicial. Destacó la gran decadencia de la clase política y criticó la presión o el ambiente al que se enfrentan algunos jueces, cercados por el poder político: