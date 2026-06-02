¡Enganchón en pleno directo! Susana Díaz y Esperanza Aguirre se enzarzan por Pedro Sánchez y el plató ‘se incendia’

La política española se ha trasladado a un nuevo escenario de confrontación: el plató de televisión.

El último enfrentamiento entre Susana Díaz y Esperanza Aguirre, centrado en Pedro Sánchez, pone de relieve que el debate sobre el liderazgo del presidente del Gobierno está lejos de resolverse, incluso entre figuras históricas de sus respectivos partidos.

La discusión tuvo lugar este 2 de junio de 2026 en ‘Espejo Público’ (Antena 3) cuando Aguirre, fiel a su estilo característico, argumentó que bastarían “cuatro diputados justos” del PSOE para respaldar una moción de censura“ en conciencia” contra Sánchez, sin que eso se considere transfuguismo. Esta propuesta, presentada casi como una lección, provocó la reacción inmediata de Díaz, quien le recordó la disciplina interna del partido y las heridas aún abiertas por las primarias que enfrentaron a los críticos con el actual líder.

Un duelo con un trasfondo significativo

El cara a cara cobra sentido si se considera el reciente pasado del PSOE. Díaz fue la gran alternativa interna a Sánchez entre 2016 y 2017, cuando parte del partido buscaba facilitar la investidura de Mariano Rajoy mientras que otra facción, liderada por Sánchez, se oponía rotundamente. Esa contienda culminó con la dimisión del secretario general, el famoso “no es no”, el regreso de Sánchez por parte de las bases y el declive político de la entonces poderosa baronesa andaluza.

Que años más tarde Díaz defienda la legitimidad de Sánchez frente a la propuesta de Aguirre de “rescatar” a algunos diputados socialistas suena irónico.

En el otro lado del plató, Aguirre recordó que Sánchez depende de aliados incómodos y cuenta con una mayoría parlamentaria frágil. Aseguró que algunos diputados socialistas podrían sentirse incómodos y decidir desmarcarse si llega el momento. De hecho, la expresidenta madrileña mencionó ejemplos históricos en los que socialistas rompieron con la disciplina de voto, como ocurrió en 2016.

En este marco, que Aguirre pidió un grupo reducido de diputados “valientes” del PSOE.