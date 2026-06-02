El exgurú de Pedro Sánchez pronostica una nueva victoria para el socialista y le cae un buen chaparrón: “¡Mindundi, friki!”

Regresó para dorarle la píldora al que fuera su jefe. Un completo esperpento.

En una entrevista para ‘La Noche en 24h’ de RTVE con Xabier Fortes, este 1 de junio de 2026, Iván Redondo, exdirector de Gabinete de la Presidencia del Gobierno durante la etapa de Pedro Sánchez (2018-2021) y autor de ‘El Manual’, volvió a ofrecer uno de los más optimistas análisis sobre el futuro electoral del PSOE. Redondo aseguró con convicción que el presidente del Gobierno puede ganar las próximas elecciones municipales y también las generales a pesar de las derrotas que va sumando.

“Creo que Pedro Sánchez puede ganar las próximas elecciones municipales y también las generales”, afirmó durante la conversación. Redondo recordó que se cumplen ocho años de la moción de censura que él mismo dirigió y que permitió a Sánchez llegar a La Moncloa. Insistió en que “ninguna de las seis mociones de censura presentadas en democracia tenía los votos garantizados cuando se registró” y que “la política siempre deja espacio para lo improbable”. Para él, el escenario actual está “más empatado de lo que parece” y Sánchez cuenta con margen para remontar.

El exasesor defendió que el partido debe dar “aire y espacio a su izquierda” y proyectarse con audacia. Según su visión, el espacio electoral permite opciones de victoria si se actúa con inteligencia estratégica, algo que él vivió de primera mano.

La intervención no ha pasado desapercibida y ha provocado un aluvión de críticas en X. Muchos usuarios han acusado a Redondo de ser corresponsable de la actual situación política y le han recordado pronósticos anteriores que, según ellos, no se cumplieron.

Críticos le reprochan haber contribuido a “degenerar” el país y le achacan responsabilidad en la polarización actual.

Mirado fríamente, tu papel de muñidor es bastante bueno, el problema es que para salirte con la tuya, estás ayudando a joder un país entero. Espero que algún día Roma no pague a traidores. — vacayo60 (@vacayo60) June 2, 2026

En vez de darte vergüenza, lo exhibes. Personajes como tú siempre cambiaron el curso de la historia para mal. — Gato Paco (@JuliusMHibbert) June 2, 2026

Menudo friki el tío este…se le ve a leguas que siempre fue el tonto de l clase y ahora no se quiere bajar del barco al que le han subido ….aunq para ello 40 millones de personas vivan peor — Lourdes María 88 (@Lourdesdur4) June 2, 2026

Ahora que te han dado la patada y eres un simple mindundi te inventas argumentos y teorías de orate para volver al candelero. Anda y vete a la venta el nabo. — Secorp. (@Secorp24x7) June 2, 2026

La moción de la corrupción, defendida por Abalos, que está en la cárcel después de empezar a robar al día siguiente, de la decencia, dando ejemplo de su decencia, es para sentirte orgulloso? Que calaña!!!!! — Paco (@paco102022) June 2, 2026