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El exgurú de Pedro Sánchez pronostica una nueva victoria para el socialista y le cae un buen chaparrón: “¡Mindundi, friki!”

Archivado en: Iván Redondo | Pedro Sánchez | Periodismo | Programas

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Iván Redondo y su peculiar lectura del resultado electoral en Andalucía.

Esperpéntico vaticinio del exgurú de Pedro Sánchez tras el fiasco del PSOE en Andalucía: "Pedro Sánchez puede volver a ganar las elecciones"

Regresó para dorarle la píldora al que fuera su jefe. Un completo esperpento.

En una entrevista para ‘La Noche en 24h’ de RTVE con Xabier Fortes, este 1 de junio de 2026, Iván Redondo, exdirector de Gabinete de la Presidencia del Gobierno durante la etapa de Pedro Sánchez (2018-2021) y autor de ‘El Manual’, volvió a ofrecer uno de los más optimistas análisis sobre el futuro electoral del PSOE. Redondo aseguró con convicción que el presidente del Gobierno puede ganar las próximas elecciones municipales y también las generales a pesar de las derrotas que va sumando.

“Creo que Pedro Sánchez puede ganar las próximas elecciones municipales y también las generales”, afirmó durante la conversación. Redondo recordó que se cumplen ocho años de la moción de censura que él mismo dirigió y que permitió a Sánchez llegar a La Moncloa. Insistió en que “ninguna de las seis mociones de censura presentadas en democracia tenía los votos garantizados cuando se registró” y que “la política siempre deja espacio para lo improbable”. Para él, el escenario actual está “más empatado de lo que parece” y Sánchez cuenta con margen para remontar.

El exasesor defendió que el partido debe dar “aire y espacio a su izquierda” y proyectarse con audacia. Según su visión, el espacio electoral permite opciones de victoria si se actúa con inteligencia estratégica, algo que él vivió de primera mano.

La intervención no ha pasado desapercibida y ha provocado un aluvión de críticas en X. Muchos usuarios han acusado a Redondo de ser corresponsable de la actual situación política y le han recordado pronósticos anteriores que, según ellos, no se cumplieron.

Críticos le reprochan haber contribuido a “degenerar” el país y le achacan responsabilidad en la polarización actual.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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