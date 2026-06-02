Víctor Ábalos suelta la bomba: “La cloaca está en Transportes con Santos Cerdán, Zapatero y Puente”

Es la nueva china en el zapato del PSOE.

Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, se ha convertido en una de las voces más incómodas para el PSOE en los últimos tiempos. El empresario volvió a sacudir el tablero político con declaraciones explosivas en las que sitúa el origen de la llamada “cloaca” del partido en el Ministerio de Transportes.

Lo hizo este martes 2 de mayo de 2026 en ‘En boca de todos’ (Cuatro). Ábalos apuntó directamente a un “tridente” formado por Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero y Óscar Puente como los responsables de montar supuestas estructuras paralelas de control.

“La cloaca realmente se monta en el ministerio de Transportes. Hay un tridente entre Santos Cerdán, Zapatero y Óscar Puente”, afirmó sin rodeos.

Ábalos no solo cargó contra los nombres mencionados, sino que cuestionó el papel de los servicios de inteligencia en todo el entramado. Según sus palabras, existe una relación directa con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que depende del Ministerio de Defensa.

“Aquí tiene que ver mucho el papel del CNI. Yo me hago una cuestión: ¿por qué a Zapatero, con todo lo que se sabe ahora, el CNI no ha investigado? Tiene que ver que la ministra de Defensa, Margarita Robles, era su secretaria de Estado o que mi padre anhelara la cartera de Defensa y con ello controlara el CNI, cosa que ni Zapatero se podía permitir”.

Además, reveló supuestas advertencias internas dentro del partido. Según Ábalos, José Bono le habría comentado a su padre que Koldo tenía intervenidas las llamadas de manera no oficial, y que el CNI estaba investigando tanto a Koldo como a José Luis Ábalos. El hijo del exministro también arremetió contra el PSOE por su discurso sobre el lawfare:

“El PSOE me da vergüenza que hable de lawfare. Esa cloaca se montó para controlar las defensas de Koldo y de mi padre. La cloaca es todavía más fuerte”.

Ábalos denunció además que el partido habría intentado controlar las defensas de su padre contratando abogados vinculados a otros casos sensibles. Citó concretamente al primer abogado de su padre, Aníbal, quien también habría defendido a Pérez Dolset, y lo calificó como parte de “una mafia”.

“El señor Aníbal, el primer abogado de mi padre, fue abogado de Pérez Dolset. El PSOE ha pagado abogados para intentar controlar sus defensas, una mafia. La cloaca no está en Ferraz, está en el ministerio de Transportes”.

Por último, lanzó duras críticas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusó de haber permitido todo el entramado: