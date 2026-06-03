Nacho Abad ridiculiza a la hipócrita Manuela Bergerot que saca el comodín Ayuso para tapar los escándalos del Gobierno Sánchez

Ven la paja en el ojo ajeno, y no ven la viga en el propio.

Este 2 de mayo de 2026, en el programa ‘En Boca de Todos’ de Cuatro, el periodista Nacho Abad retrató a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, por esquivar sistemáticamente responder sobre los problemas del Gobierno de Pedro Sánchez recurriendo de forma reiterada a críticas contra Isabel Díaz Ayuso.

“Está Ábalos, está el hermano de Ayuso cuando se intentó enriquecer con la venta de las mascarillas, como está Alberto González Amador, todo el entorno de Ayuso. Hay que denunciar la corrupción venga de donde venga”.

“Eres bravísima, yo lo primero que haría siendo de izquierdas y cercano al PSOE y estando dentro de Sumar, es ‘voy a limpiar la mierda de mi Gobierno y luego la de los demás”, recriminó el presentador.

Durante la entrevista, Abad preguntó a Bergerot por la condena al exministro José Luis Ábalos, recientemente en el punto de mira por la sentencia relacionada con el caso Koldo y los contratos durante la pandemia. La respuesta de la dirigente de Más Madrid fue la misma: desviar el foco hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Bergerot intentó centrar el debate en presuntas irregularidades madrileñas y en la gestión de Ayuso, mientras Abad insistía en obtener respuestas concretas sobre las responsabilidades del Gobierno central.

“Necesitamos demostrar que eso solo estaba en el PSOE y el Gobierno estaba impoluto, por eso hemos llamado a que comparezca Sánchez en el Congreso”, se excusó la portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid.

Nacho Abad no dio crédito: “¡Con urgencia, el día 22, a finales de mes, Manuela, por favor”.

El intercambio se volvió especialmente incómodo cuando Bergerot evitó posicionarse con claridad sobre la situación de Ábalos y la “cloaca” interna del PSOE denunciada incluso por su propio hijo, Víctor Ábalos. En cambio, insistió en llevar la conversación a los casos de la Comunidad de Madrid, una estrategia que el conductor del programa evidenció como un recurso recurrente para no hablar de los problemas de Sánchez.

“Hay otras que no dan explicaciones en su vida, también se le hacen entrevistas a Isabel Díaz Ayuso y nadie le hace preguntas para ver sus negocios con el grupo Quirón”, insistió Bergerot.