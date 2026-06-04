El exgurú de Sánchez sigue ‘masajeando’ al líder socialista y es todo un esperpento: “Es el mejor piloto para el PSOE”

En un nuevo capítulo de lealtad inquebrantable o de nostalgia por los viejos tiempos de gloria, Iván Redondo, el que fuera principal estratega y gurú de Pedro Sánchez durante su ascenso y consolidación en La Moncloa, ha vuelto a salir en defensa de su antiguo jefe. Y lo ha hecho con un lenguaje tan rebuscado y automovilístico que roza lo esperpéntico.

Esta vez, lo ha hecho en el programa ‘Café de Ideas’ de La 2 de TVE Cataluña.

Con su estilo habitual, Redondo recurrió a la metáfora automovilística que tanto le gusta: “Pedro sigue siendo el mejor piloto para el PSOE. El partido no tiene un problema de jugadores; lo que tiene que hacer es corregir algunos puntos de la dirección de juego”. Y remató la faena hablando también de la derecha: “Por su parte, la derecha tiene que darle una vuelta completa a la aerodinámica y a ciertos aspectos de su coche… se tiene que adaptar”.

El exdirector del Gabinete de la Presidencia (2018-2021) insiste en presentar al PSOE como un “Ferrari patrio” cuyo principal problema no es el conductor —Sánchez—, sino algunos ajustes en la dirección y en el propio vehículo. Un discurso que, más que análisis frío, suena a ejercicio de lealtad eterna y a masaje en toda regla al actual líder socialista.

Redondo, que ya había defendido en otras intervenciones que Sánchez es “el mejor candidato” pese a los reveses electorales recientes del PSOE, parece vivir en una realidad paralela donde el desgaste del partido, las divisiones internas y el hartazgo de parte del electorado simplemente no existen.

Redondo fue más allá y detalló cuál es, a su juicio, el camino que debe seguir Sánchez:

“Para mí, el presidente tiene tres objetivos claros: ser el líder de la mayoría plurinacional, transversal y periférica; liderar la unidad de la izquierda; y pasar de ser ‘Pedro Sánchez’ a ser simplemente ‘Pedro’. La gente está hasta las narices de algoritmos, resentimiento y odio. La Moncloa la gana un político libre, capaz de garantizar la convivencia en nuestro país.”