Ana Rosa cierra la semana con una ‘hostia’ magistral a Sánchez por utilizar las faldas del Papa para esconderse

¡Qué Dios nos pille confesados!

En su habitual editorial de ‘El Programa de Ana Rosa’, este jueves 5 de junio de 2026, la periodista Ana Rosa Quintana no ha dejado pasar la ocasión para lanzar una dura crítica al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE, aprovechando la visita del Papa León XIV a España.

Con su característico estilo directo y sin filtros, Quintana ha calificado la situación como un intento del Ejecutivo de “refugiarse bajo las faldas del Papa para usarlas como cortinas”, en referencia a las crecientes polémicas que rodean al partido, especialmente el denominado ‘caso Leire’.

“Ya está todo preparado para que Leire Díez reciba mañana al Papa, porque León XIV es el único con el que aún no se ha reunido la fontanera”, ironizó la presentadora. Quintana recordó las supuestas irregularidades en las que estaría implicada Leire Díez, incluyendo presuntas gestiones en Ferraz para rescates como el de Tubos Reunidos, y las reuniones geolocalizadas por la Guardia Civil con altos cargos de la Benemérita.

«No son indicios, como argumenta la sincronizada, hay un aluvión de indicios. Son tantas las pruebas, que aprovechando que el Papa viene mañana les ha dado a todos por confesarse. La directora de la Guardia Civil ha mandado escribir un comunicado en reflexivo, con un encabezamiento que dice: «Se informa de lo siguiente». Se informa. ¿Quién informa? ¿La Guardia Civil, un ente abstracto, Mercedes González o las Moncloacas? El comunicado en reflexivo confiesa dos reuniones, lo que significa que mintió la directora y mintió el ministro del Interior en sede parlamentaria al negar estas reuniones. A Grande Marlaska no le consta. Consta es el verbo que puso de moda Sánchez en el Senado el día de las gafas raras. Si Marlaska lo sabía debe dimitir, y si no le consta, Mercedes González lo engañó, y debe cesarla. Otra que confiesa su mentira es la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Leire mantuvo una conversación con Narbona, según el sumario, el día que Sánchez anunció sus días de reflexión. Desde el PSOE señalan a los oportunistas y farsantes».

Según su análisis, el PSOE buscaría en la visita papal un escudo mediático y moral para desviar la atención de los escándalos que salpican al Gobierno.

Quintana ha cerrado la semana con uno de sus editoriales más contundentes, cargado de ironía religiosa y política, en el que ha cuestionado la estrategia del Ejecutivo de utilizar eventos de alto perfil internacional, como la visita del Pontífice, para intentar limpiar su imagen o minimizar las consecuencias del ‘Ferrazgate’ y otros casos de corrupción.