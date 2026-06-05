Elisa Beni se moja y predice el destino que le espera a la directora de la Guardia Civil: “De manera inminente”

Huele que apesta.

Este viernes 5 de junio de 2026, el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, la periodista Elisa Beni no ha dejado lugar a dudas sobre el futuro de Mercedes González, actual directora general de la Guardia Civil. Con rotundidad, Beni ha afirmado que la investigación a González es algo “clarísimo” y que se producirá “de manera inminente”, en el marco del conocido como ‘caso fontanera’ o caso Leire, que salpica a las más altas instancias del PSOE y del Gobierno.

Mercedes González, periodista de formación, ha tenido una carrera política meteórica vinculada a Pedro Sánchez. De asesora de comunicación en el grupo municipal del PSOE pasó a concejal con Manuela Carmena, después a delegada del Gobierno en Madrid en 2021 y, finalmente, en 2023, a directora general de la Guardia Civil. Su fidelidad al partido le valió también un puesto en las listas del PSOE para las elecciones generales del 23-J, donde ocupó el número 10. Ahora, esa trayectoria se ve amenazada por las revelaciones del sumario.

Según el informe de la UCO, González se habría reunido hasta en tres ocasiones con Leire Díez, la exmilitante socialista señalada como “fontanera” del PSOE. Estas citas, que la propia González admite (aunque las califica de “personales”), habrían servido para presionar y abrir expedientes internos contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por supuestas filtraciones. La directora niega cualquier interferencia en investigaciones y asegura que cortó la relación cuando Díez le pidió readmitir a un comandante implicado en el caso Koldo. Sin embargo, las comunicaciones y el contexto del sumario apuntan a un intento de control político sobre las pesquisas que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Elisa Beni fue más allá en su análisis. “No se trata solo de si se reunió o no”, señaló. La periodista destacó que existe “una conexión política con el intento de represaliar” a los agentes. Esta triangulación no solo se basa en las conversaciones, sino también en las declaraciones de generales de la Guardia Civil a los que se dirigían estas posibles represalias. Beni recordó que el propio instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, advirtió sobre estas maniobras, llegando incluso a prohibir que se informara a superiores de ciertas investigaciones para evitar interferencias políticas. “Los jueces son conscientes de que hay un intento de control político de las investigaciones”, concluyó la colaboradora.

Este caso forma parte de una trama más amplia de presuntas “cloacas del PSOE” destinada a desacreditar o frenar investigaciones incómodas, incluyendo las relacionadas con el hermano de Pedro Sánchez.