La reportera ‘de los pelos en el sobaco’ de Pablo Iglesias difama gravemente a Ayuso en la cadena pública y le cae la mundial

Propaganda pagada con dinero de todos los españoles.

La cadena pública RTVE volvió a protagonizar un momento bochornoso. Durante el programa ‘Directo al Grano’ (TVE), presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, Alejandra Martínez, reportera de Canal Red, lanzó una acusación de extrema gravedad contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Esta señora debería estar en la cárcel desde hace muchísimo tiempo porque es responsable de la muerte de 7291 personas en las residencias de este país”, afirmó Martínez con la soltura de quien recita un mantra ideológico en lugar de contrastar datos o sentencias judiciales. Una afirmación que, más allá de la descalificación personal, constituye una difamación de manual contra la dirigente popular.

El comentario no solo ignora las decenas de resoluciones judiciales que han absuelto a las autoridades madrileñas de responsabilidades penales en la gestión de las residencias durante la pandemia —una crisis mundial gestionada por el Gobierno central de Pedro Sánchez, del que formaba parte Pablo Iglesias como vicepresidente—, sino que obvia convenientemente las muertes ocurridas en residencias de otras comunidades gobernadas por socialistas y socios de la coalición.

Lo más grave no es solo la virulencia de la frase, sino el contexto: se trata de una televisión pública, financiada por los contribuyentes, que da voz y plataforma a tertulianos y colaboradores con agendas políticas muy concretas. Mientras RTVE se llena la boca de “servicio público”, permite que militantes y afines del espacio de Iglesias conviertan sus platós en tribunales populares.

La reacción en redes no se hizo esperar. Miles de usuarios han calificado las declaraciones de “bulos”, “manipulación” y “odio político”. Algunos exigen responsabilidades a la dirección de RTVE, otros sugieren que Ayuso debería estudiar acciones legales por difamación, y no faltan quienes recuerdan que la gestión de las residencias durante la peor fase de la pandemia correspondía, en última instancia, al Ejecutivo de Sánchez e Iglesias.

Cuando le ponga una demanda me voy a reír — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) June 4, 2026

Va a costar trabajo desinfectar y desinsectar la televisión pública, antes de cerrarla definitivamente. — Mas7ropiero_que_Nunca (@Mas7ropierptbi) June 4, 2026

Qué asco da TVE. Ahí hay que entrar con zotal. Cada día llevan más gentuza. Está ‘señora’ con una peluca diciendo imbecilidades… — J (@donalvarodbazan) June 4, 2026

@alemvelasco_ sigo pensando, y ella solita afianza esa idea, que si esta tipa es lo mejor que tiene la izquierda para vomitar basura en RTVE y medios afines, la batalla no hay ni que darla: ellos solitos la pierden.

Ánimo! — Juan GT (JOTAGT) (@JotaGTA80) June 4, 2026

De ser verdad que lo demuestre en un juzgado, de no ser verdad está cometiendo un supuesto de delito — Jose (@manchegoreal) June 4, 2026

Otra Charo desequilibrada y con profundas alucinaciones,hacen de su propaganda y manipulación una verdad absoluta que solo ella se cree, Ayuso es lo mejor que le puede suceder a Madrid — ortono (@ortono10) June 4, 2026

@martaflich, con la que está cayendo y a vueltas con la mierda gubernamental. Eres peor que los demás, porque vas de digna y eres la misma mierda. — Mikolosal (@ruben_mikolosal) June 5, 2026

Esta gente debería recibir una demanda en toda regla, no se puede ser mas sinvergüenza. — Matilda_universe (@MatildaUniverse) June 4, 2026