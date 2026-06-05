  • ESP
    España América
Televisión Programas

EN 'DIRECTO AL GRANO' (TVE)

La reportera ‘de los pelos en el sobaco’ de Pablo Iglesias difama gravemente a Ayuso en la cadena pública y le cae la mundial

Alejandra Martínez responsabiliza a la dirigente madrileña de la muerte de 7291 personas en las residencias

Alejandra Martínez, periodista de &#039;Canal Red&#039;
Alejandra Martínez, periodista de 'Canal Red'
Archivado en: Isabel Díaz Ayuso | Pablo Iglesias | Periodismo | Programas | RTVE

Más información

Pablo Fernández y Miguel Ángel Martín en &#039;Código 10&#039; (Cuatro)

Pablo Fernández suelta espumarajos cuando un juez venezolano le da con el dinero del chavismo que trincó Podemos

Propaganda pagada con dinero de todos los españoles.

La cadena pública RTVE volvió a protagonizar un momento bochornoso. Durante el programa ‘Directo al Grano’ (TVE), presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, Alejandra Martínez, reportera de Canal Red, lanzó una acusación de extrema gravedad contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Esta señora debería estar en la cárcel desde hace muchísimo tiempo porque es responsable de la muerte de 7291 personas en las residencias de este país”, afirmó Martínez con la soltura de quien recita un mantra ideológico en lugar de contrastar datos o sentencias judiciales. Una afirmación que, más allá de la descalificación personal, constituye una difamación de manual contra la dirigente popular.

El comentario no solo ignora las decenas de resoluciones judiciales que han absuelto a las autoridades madrileñas de responsabilidades penales en la gestión de las residencias durante la pandemia —una crisis mundial gestionada por el Gobierno central de Pedro Sánchez, del que formaba parte Pablo Iglesias como vicepresidente—, sino que obvia convenientemente las muertes ocurridas en residencias de otras comunidades gobernadas por socialistas y socios de la coalición.

Lo más grave no es solo la virulencia de la frase, sino el contexto: se trata de una televisión pública, financiada por los contribuyentes, que da voz y plataforma a tertulianos y colaboradores con agendas políticas muy concretas. Mientras RTVE se llena la boca de “servicio público”, permite que militantes y afines del espacio de Iglesias conviertan sus platós en tribunales populares.

La reacción en redes no se hizo esperar. Miles de usuarios han calificado las declaraciones de “bulos”, “manipulación” y “odio político”. Algunos exigen responsabilidades a la dirección de RTVE, otros sugieren que Ayuso debería estudiar acciones legales por difamación, y no faltan quienes recuerdan que la gestión de las residencias durante la peor fase de la pandemia correspondía, en última instancia, al Ejecutivo de Sánchez e Iglesias.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]