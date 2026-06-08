Ana Rosa ridiculiza a P. S. por su plantón al Papa después de irse a un concierto para evitar abucheos

La visita de León XIV a Madrid ha marcado la agenda política de este primer fin de semana del mes de junio.

El Sumo Pontífice ha movilizado a fieles de todo el mundo que han acudido a la capital en estos tres días. Este lunes 8 de junio de 2026, Ana Rosa Quintana arrancó su editorial de ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) con este tema:

«El discurso del Pontífice estuvo marcado por llamadas al diálogo entre culturas, recordando la armonía entre religiones en la historia de España, abogando por la concordia social y pidiendo que se deje de lado la polarización. Una misa a la que asistieron miles de jóvenes de todos los rincones del mundo, un evento en el que se respiró positividad y una paz que el país necesita».

La periodista criticó la espantada de Pedro Sánchez, después de su plantón al Papa con el objetivo de evitar una nueva pitada. En su lugar, el presidente del Gobierno acudió al Primavera Sound:

«¿Y quién no acudió a la cita? P.S. el presidente prefirió una vez más evitar unos abucheos que posiblemente no se hubieran producido en una misa porque no hay ningún perímetro de seguridad que lo hubiera evitado. ¿Con qué cara iba a dar la paz a sus rivales políticos y a pedir perdón por sus pecados con llamamientos a levantar un muro entre ciudadanos?».

Ana Rosa expuso la polémica por las siglas P.S. que aparecen en las anotaciones de Leire Díez y que, efectivamente, todo el mundo sabe que corresponden al marido de Begoña Gómez:

«Prefirió quitarse del medio una vez más y movilizar un helicóptero, un avión, escoltas, para irse a un festival de música, para irse a hacer el indie. Justo cuando las iniciales de su nombre aparecen cuatro veces o más en la agenda de Leire, P.S. se va a otro P.S, Primavera Sound. Como la ‘X’ de los GAL o el M. Rajoy de la agenda de Bárcenas, P.S. pasará a la historia como la gran incógnita que todos conocemos porque todo el mundo sabe quién es P.S. El presidente ha acudido a un festival cuando tiene montado en su partido su propio festival de corrupción. Pero P.S. se ha quedado sin teloneros, sin cortafuegos, ahora, el cabeza de cartel de este festival es él mismo».

«Hoy el Papa acude al Congreso en un acto que reunirá a los representantes de los tres poderes del Estado. El Ejecutivo, un Legislativo que no existe y ‘los fachas con toga’. Quizá hoy se obre el milagro y el Papa nos libere de las cloacas. Amén», concluyó la presentadora.