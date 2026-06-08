Iker Jiménez repasa lo peor de las cloacas del Estado: “Es una especie de James Bond cutre y malo”

Tremendo monólogo.

En el último programa de ‘Cuarto Milenio’, Iker Jiménez dedicó parte de su reflexión inicial a analizar las “cloacas del Estado”, las operaciones de espionaje y las tramas de corrupción que han marcado la actualidad política reciente en España.

Con su estilo característico, el comunicador describió estas prácticas como un “Watergate II cutre” y criticó duramente tanto a los protagonistas como al silencio cómplice de parte del periodismo.

Iker repasó cómo estas operaciones han salido a la luz y generaron un escándalo que considera “vergonzante”. “Va a ser bastante vergonzante no solo para los protagonistas de esta especie de Watergate II cutre, pero terrible en su significado y en lo que pretendía”, señaló.

El presentador criticó la complicidad y el silencio de ciertos medios: “La vergüenza tiene que llegar también con complicidad y silencio cuando nos atacaron siendo nuestro gremio a nuestros compañeros investigando”. Y añadió que el público ha visto “perfectamente su modo de operar”, refiriéndose a un periodismo que “calla, otorga, disimula o critica al investigador”.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Iker comparó a los artífices de estas operaciones con un agente secreto de pacotilla: “Es una especie de James Bond cutre y malo”. Esta expresión, resume su visión de unas cloacas torpes pero peligrosas, llenas de espionaje a jueces, políticos y opositores, con métodos poco sofisticados pero de gran alcance.

Iker también mencionó cómo las redes y la información rápida han cambiado el panorama: “Los medios ligeros, rápidos, la comunicación en red hace que cualquier persona acceda inmediato a una información que muchas veces es la real”. Esto, según él, genera una crisis en el periodismo tradicional y deja al descubierto prácticas que antes quedaban ocultas.

“Se han mostrado mucho más libres que aquellos que les informan y ahí hay un desnivel. Ya no estamos en otros tiempos”, reflexionó.