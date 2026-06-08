  • ESP
    España América
Televisión Programas

EN 'CUARTO MILENIO' (CUATRO)

Iker Jiménez repasa lo peor de las cloacas del Estado: “Es una especie de James Bond cutre y malo”

El periodista critica la complicidad y el silencio de ciertos medios refiriéndose a un periodismo que “calla, otorga, disimula o critica al investigador”

Archivado en: Iker Jiménez | Periodismo | Programas

Más información

Tomás Gómez sopapea a Pedro Sánchez denunciando cómo instauró su dictadura del terror en el PSOE y en España

Tomás Gómez sopapea a Pedro Sánchez denunciando cómo instauró su dictadura del terror en el PSOE y en España

Tremendo monólogo.

En el último programa de ‘Cuarto Milenio’, Iker Jiménez dedicó parte de su reflexión inicial a analizar las “cloacas del Estado”, las operaciones de espionaje y las tramas de corrupción que han marcado la actualidad política reciente en España.

Con su estilo característico, el comunicador describió estas prácticas como un “Watergate II cutre” y criticó duramente tanto a los protagonistas como al silencio cómplice de parte del periodismo.

Iker repasó cómo estas operaciones han salido a la luz y generaron un escándalo que considera “vergonzante”. “Va a ser bastante vergonzante no solo para los protagonistas de esta especie de Watergate II cutre, pero terrible en su significado y en lo que pretendía”, señaló.

El presentador criticó la complicidad y el silencio de ciertos medios: “La vergüenza tiene que llegar también con complicidad y silencio cuando nos atacaron siendo nuestro gremio a nuestros compañeros investigando”. Y añadió que el público ha visto “perfectamente su modo de operar”, refiriéndose a un periodismo que “calla, otorga, disimula o critica al investigador”.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Iker comparó a los artífices de estas operaciones con un agente secreto de pacotilla: “Es una especie de James Bond cutre y malo”. Esta expresión, resume su visión de unas cloacas torpes pero peligrosas, llenas de espionaje a jueces, políticos y opositores, con métodos poco sofisticados pero de gran alcance.

Iker también mencionó cómo las redes y la información rápida han cambiado el panorama: “Los medios ligeros, rápidos, la comunicación en red hace que cualquier persona acceda inmediato a una información que muchas veces es la real”. Esto, según él, genera una crisis en el periodismo tradicional y deja al descubierto prácticas que antes quedaban ocultas.

“Se han mostrado mucho más libres que aquellos que les informan y ahí hay un desnivel. Ya no estamos en otros tiempos”, reflexionó.

Los mejores productos de informática

PRODUCTOS DE INFORMÁTICA
Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]