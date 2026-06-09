Ana Rosa tira a la cara de Sánchez los diez mandamientos y denuncia el ‘pecado’ del socialista: “¡Que Dios te pille confesado!”

No hay milagro divino que salve el alma del presidente del Gobierno.

En un nuevo e incendiario editorial en ‘El Programa de Ana Rosa’, este martes 9 de junio de 2026, la presentadora Ana Rosa Quintana no ha dejado títere con cabeza y ha confrontado directamente a Pedro Sánchez, utilizando los diez mandamientos como arma dialéctica para denunciar la deriva ética del líder socialista.

La periodista ha destacado el discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados, así como la postura adoptada por los representantes políticos:

“Se hizo el milagro. Durante siete minutos el Papa consiguió la unidad del Congreso. Un aplauso unánime de todas las fuerzas políticas, de todos los espectros ideológicos. El discurso más intelectual y humanista que se ha pronunciado en la Cámara Baja consiguió el consenso de la ovación. El Papa se convirtió en el tercer León del Congreso con unas palabras que conmovieron a izquierda, a derecha, a independentistas, a creyentes, a agnósticos, a ateos, a políticos, a jueces, a los miembros del Consejo de Estado, a los presidentes de las Comunidades, a los ujieres, a los taquígrafos, a los periodistas y a los ciudadanos”.

La presentadora resaltó la unanimidad de la Cámara que recibió al Papa dejando la confrontación política a un lado, aunque cada uno hiciera su interpretación:

“El jefe del Estado más pequeño del mundo conmovió con el discurso más grande. Habló de la libertad, de la guerra, de la educación, de la inmigración, de la vida, y derribó el muro de la polarización. Los escaños, por un instante, dejaron de ser trinchera. Sin embargo, tras los aplausos, cada partido fabricó un Papa a su medida, como si fueran los recortables aquellos de la infancia. Cada uno arrimó el ascua a su Papa y nadie se dio por aludido. Ni unos con la inmigración, ni los otros con los límites morales del poder. Incluso hubo otros que quisieron hacer tan suyo al Papa que lo secuestraron unos segundos para decirle que el respeto a los pueblos es hablar la lengua de la tierra que te acoge, y lo dicen en inglés”.

Quintana recordó el repaso de los diez mandamientos del Sumo Pontífice y el incumplimiento del presidente del Gobierno.