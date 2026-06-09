Nacho Abad sentencia a Sánchez y vaticina que Leire se lo llevará por delante: “No tengo duda”

Lo de Sánchez se está poniendo color hormiga tras las últimas informaciones que han salido a la luz de las cloacas del Estado.

Este martes 9 de junio de 2026, en un editorial durísimo, Nacho Abad, presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro) sentenció al Gobierno Sánchez con una contundente predicción sobre el futuro político de Pedro Sánchez.

Durante el análisis del escándalo conocido como el “Caso Leire”, Abad aseguró estar “convencido” de que Leire Díez, la exmilitante socialista detenida y señalada como la supuesta “fontanera” del PSOE, posee la información suficiente para derrumbar al Gobierno y al propio presidente. “No tengo duda”, afirmó con rotundidad.

«Estoy convencido que Leire puede hacer caer al Gobierno. Otra cosa es que quiera. Si en el camino ha cometido delitos, tendrá que valorar qué impunidad le ofrecen, si va a ir a la cárcel o no. Atesora conocimientos suficientes para derrumbar a Sánchez, no tengo duda».

El caso ha sacudido los cimientos del Ejecutivo socialista en las últimas semanas. Leire Díez fue detenida por orden del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid en el marco de una investigación que apunta a una presunta trama de influencias, extorsiones y intentos de obstrucción a la justicia para proteger al entorno más cercano de Pedro Sánchez, especialmente en relación con las causas que afectan a su hermano. Según las informaciones desveladas en distintos medios, Díez habría coordinado operaciones para desprestigiar a jueces, filtrar información y presionar a través de grupos de WhatsApp con mensajes explícitos como “mi prioridad es el presidente”.

El periodista alertó de que, si la exmilitante se siente abandonada por el aparato del PSOE, podría optar por colaborar plenamente con la justicia y desvelar todo lo que sabe. “Si en el camino ha cometido delitos, tendrá que valorar qué impunidad le ofrecen, si va a ir a la cárcel o no”, añadió Abad, dejando entrever que la lealtad de Díez tiene un límite y que Sánchez podría estar pagando el precio de haberla dejado expuesta.

Las palabras de Nacho Abad resuenan con fuerza porque llegan en un momento de máxima debilidad para el PSOE. Con las encuestas mostrando un desgaste constante del Gobierno, la corrupción interna se suma a los problemas económicos, la gestión migratoria y las tensiones territoriales.