¿Quién es P. S.? Díaz Ayuso deja boquiabierta a Susanna Griso con una magistral respuesta

La visita del Papa León XIV a la capital marcó la agenda política y social de la primera semana del mes de junio.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se sentó este martes 9 de junio de 2026 en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) para valorar la presencia del Sumo Pontífice.

«Tengo una mezcla entre cansancio, alegría, emoción», confesó la dirigente popular, tras la audiencia privada con León XIV. «No somos una sociedad clasista, en otras partes del mundo la vida es más dura que la nuestra. Ver a tantos jóvenes… y que todos estemos unidos hace que todos estemos muy orgullosos», indicó la presidenta de la región.

También, aseguró que no habló en ningún momento de política: «El Papa ha estado en Madrid hablando al mundo desde España, no para España».

Durante la entrevista, Ayuso cargó con el Gobierno, al que acusó de haber dado la espalda a los católicos sin oficiar funerales de Estado.

«El Gobierno con dos de pipas te hace un cambio de pantalla. En una semana ha aprobado presupuestos cuando decía que no. Es un Gobierno que está acabado que no dudará en aprovechar cualquier circunstancia que es dónde tiene que estar», señaló la dirigente que insistió en no crear debate político con la visita del Papa.

A continuación, Susanna Griso preguntó a la presidenta de la Comunidad de Madrid por las cloacas del PSOE después de que su nombre apareciera a las anotaciones de Leire Díez:

“Es de juzgado de guardia o para los libros de historia, porque que cada delito y cada estrategia para intentar perseguir con nombre y apellidos a jueces, a otros funcionarios, a policías, adversarios políticos y a periodistas. En fin, que esté todo por escrito es que es de no creer”.

En esta línea, Ayuso afirmó sin rodeos que tenemos “corrupción de Estado” y una “mafia que llegó robando” y que, desde el comienzo, “organizó todo tipo de estrategias para perpetuarse en el poder y no dejar de hacerlo”.

Griso cuestionó a la dirigente madrileña por las iniciales P. S. que también figuran en la agenda de la fontanera de Ferraz.

La mandataria tiró de ironía: