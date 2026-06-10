El doctor Cabrera, escandalizado por los 61 periodistas al servicio del Gobierno: “Alí Babá y los cuarenta ladrones”

Sigue saliendo información demoledora sobre las cloacas del Estado.

Este 9 de junio de 2026, ‘Horizonte’ (Cuatro), el programa de Iker Jiménez, sacó a la luz el último escándalo de la presunta red de manipulación mediática. Se trata de una auténtica cloaca socialista operando desde las sombras, cuyos cabecillas alardean de tener a 61 periodistas «habituales». Supuestos profesionales de la información que, presuntamente, recibirían a diario el argumentario oficial que dicta, punto por punto, lo que deben decir o publicar.

El doctor José Cabrera, psiquiatra forense y colaborador habitual del espacio presentado por Jiménez, no se mordió la lengua al analizar esta escandalosa revelación.

La respuesta del doctor Cabrera fue inmediata y contundente: “Pues que tiene una bolsa de Alí Babá y los 40 ladrones… En este caso es 61”. El psiquiatra forense comparó esta estructura de comunicación gubernamental con la famosa banda de ladrones del cuento, sugiriendo que se trata de un grupo organizado al servicio del poder para controlar el relato y, en sus palabras, hacer “arder las calles”.

«Me rompe el pecho»

Cabrera no ocultó su escándalo ante esta situación. “En el momento actual ya no me sorprende nada, Iker”, admitió, pero subrayó que la ciudadanía sí está llegando a un punto de “hastío”.

“La gente en la calle tampoco se sorprende. Ha llegado un punto ya de hastío en que la gente dice: 60 mil periodistas…”, señaló, exagerando la cifra para enfatizar la magnitud del fenómeno. El doctor profundizó en el análisis psicológico y ético de quienes participan en esta dinámica. “¿Cómo es posible que gente que son ministros, directores generales, portavoces de gobierno del PSOE… y no todos son tontos ni todos son sicarios? Hay gente con estudios. ¿Cómo es posible que haya gente que en su pasado fue honorable […] digan y hablen como hablan? A mí eso me rompe el pecho”, expresó con visible indignación.

Para Cabrera, este comportamiento recuerda al de las sectas, donde las personas quedan “abducidas”. “La política tiene mucho de eso”, añadió. El psiquiatra lamentó que incluso profesionales con trayectorias respetables terminen alineándose de forma tan acrítica, cuestionando cómo es posible que figuras de alto nivel —incluidos fiscales o magistrados— se vean involucrados en dinámicas que él califica de “siniestras y delictivas”.

“La gente en su casa ahora viéndonos no entiende cómo estos personajes de nivel hablen con esta estafa, esta gentuza”, insistió.