La tibia Susana Díaz ‘lloriquea’ por las cloacas del PSOE mientras se hace la sueca cuando Nacho Abad pregunta por P. S.

Hipócrita de manual.

En el programa ‘En boca de todos’ de Cuatro, este miércoles 10 de junio de 2026, la expresidenta de la Junta de Andalucía y colaboradora habitual, Susana Díaz, volvió a exhibir una postura ambigua y tibia ante los escándalos que salpican al PSOE. Mientras criticaba con tono quejumbroso las supuestas “cloacas” del partido, evitó dar nombres concretos y se escudó en la Justicia cuando Nacho Abad le preguntó directamente por las iniciales P. S. que aparecen en la agenda de Leire Díez.

Ante la pregunta del presentador sobre quién se esconde detrás de esas siglas, Díaz respondió sin titubear: «La Justicia tiene bastante documentación»

Críticas sin romper la disciplina interna

Lloriqueo interno y mirada hacia otro lado. Susana Díaz lamentó la falta de autocrítica en el partido tras diversos reveses electorales y reconoció problemas internos, pero mantuvo esa distancia característica que le ha valido críticas desde distintos sectores: habla de “cloacas” cuando le conviene, pero se hace la sueca cuando las siglas apuntan a las más altas instancias, en referencia a Pedro Sánchez.

Esta intervención se suma a otras apariciones recientes de Díaz en las que muestra incomodidad con las derivas del partido que ella misma ayudó a construir, pero sin romper del todo la disciplina interna.

“En el PSOE los compañeros están mal. lo traduzco para que se me entienda. La gente ya pasa la barrera de no quiero despertarme al día siguiente con otro bochorno que tape el bochorno del día anterior. Yo creo que la gente quiere que se pase ya a la acción, de que se tomen las acciones judiciales que se tengan que tomar, se querellen contra quien se tengan que querellar y se limpie esto de una vez porque los militantes de verdad que están mal. La única salida que hay es querellarse, actuar judicialmente para separar y que caiga quien haya hecho algo ilícito. Que caiga el que tenga que caer, si no la mancha de aceite se puede llevar por delante lo más grande”, lamentó la socialista con lágrimas de cocodrilo.