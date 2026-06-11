Antonio Naranjo repasa la pestilente trama socialista y señala a Sánchez: «La cloaca es más fétida»

Pestilente.

En su editorial de ‘El Análisis: Diario de la Noche’ en Telemadrid, este 10 de junio de 2026, el periodista Antonio Naranjo cargó con dureza contra la llamada “trama socialista” y contra Pedro Sánchez, al que situó en el centro de una red de actuaciones irregulares que, a su juicio, supera con creces lo conocido hasta ahora.

“Todo ha saltado por los aires y la cloaca de Pedro Sánchez es todavía más profunda y más fétida de lo que ya sabíamos”, arrancó Naranjo con rotundidad. El conductor repasó las últimas revelaciones judiciales sobre la operativa vinculada a Leire Díez —conocida como la “fontanera” de Ferraz— y subrayó la implicación de altos cargos del PSOE.

Naranjo detalló que se trata de “una auténtica organización mafiosa” dirigida y financiada desde el PSOE para “destruir a todo aquel que molestara a Pedro Sánchez”. Entre los participantes mencionó a la secretaría de Organización, la presidencia del partido, cargos de Moncloa, la Dirección General de la Guardia Civil, el Ministerio del Interior y hasta la Fiscalía General del Estado.

Una trama con 61 periodistas al servicio del PSOE

“Todos protegían a ‘P.S.’”, insistió, refiriéndose a Pedro Sánchez. El periodista recordó que el propio Sánchez ha negado conocer las actuaciones de Leire Díez, algo que Naranjo calificó de poco creíble dada la cercanía de sus colaboradores más estrechos a la trama.

En su conclusión, Naranjo fue aún más directo: “Ya empiezan a saber ustedes la verdad: quien conspiraba contra el Estado de Derecho era una organización creada y financiada por el PSOE y liderada por un tal P. S.”. Además, denunció la existencia de una “auténtica máquina del fango” en la que, según las investigaciones, habrían participado hasta 61 periodistas.

Naranjo comparó la situación con el escándalo de Tangentopoli en Italia en los años 90 y criticó duramente que Sánchez y su entorno hayan utilizado instituciones del Estado para protegerse y atacar a la oposición y a los investigadores.