Carlos Cuesta deja a cuadros a Iker Jiménez al revelar lo más escandaloso de las cloacas de Ferraz

Todo es muy chusco y huele que apesta.

Las últimas informaciones sobre el caso Leire Díez retratan al PSOE y evidencian una trama para presionar sobre las causas judiciales que afectan al partido y a Pedro Sánchez.

Este miércoles 10 de junio de 2026, en ‘Horizonte‘ (Cuatro), el programa presentado por Iker Jiménez, sacó a relucir los últimos bombazos de esta investigación.

Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, dejó impactado al presentador y al resto de colaboradores al desvelar detalles de lo que califica como uno de los escándalos políticos más graves de la democracia española: las supuestas operaciones de las “cloacas de Ferraz” contra la oposición.

Según las carpetas intervenidas a Leire Díez —considerada la “fontanera” del PSOE— y analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama no se limitaba a defender causas judiciales del partido. Uno de sus objetivos era recabar información sensible sobre el Partido Popular y, concretamente, preparar un ataque personal contra Alberto Núñez Feijóo.

“Esto es un Watergate multiplicado por cien”

“Estaban siguiendo a gente del Partido Popular”, explicó Cuesta. El plan pasaba por acusar a Feijóo de un supuesto amaño en las elecciones gallegas de 2022. La maniobra incluía supuestamente comprar denuncias y recopilar datos para dañar la imagen del líder popular.

Cuesta sentenció con rotundidad: “Esto es un Watergate multiplicado por cien”.

Cuesta detalló que se trataba de mecanismos propios de un caso de espionaje, con seguimientos y operaciones dirigidas a la oposición. “Esto es un Watergate multiplicado por cien”, insistió, subrayando la gravedad de unas actuaciones que, a su juicio, superan con creces el escándalo estadounidense por su alcance y supuesta implicación de estructuras del partido en el poder.

Las revelaciones se enmarcan en la investigación sobre la trama Leire Díez, donde aparecen anotaciones y documentos que apuntan a una operativa coordinada para influir en causas judiciales y, paralelamente, atacar políticamente al PP.