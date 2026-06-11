Joaquín Manso causa un terremoto en Ferraz: “La imputación del PSOE es inminente”

Cuentan las horas.

Este jueves 11 de junio de 2026, en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3), Joaquín Manso, director de ‘El Mundo’, ‘incendió’ la sede socialista de Ferraz con una alarmante advertencia.

Durante su intervención, Manso dejó una frase demoledora para el partido de Pedro Sánchez: «La imputación del PSOE se puede dar por hecha en el momento en que se constaten esos pagos».

Una afirmación contundente que, según explicó, estaría directamente vinculada al avance de las pesquisas judiciales y a la posible acreditación de determinadas operaciones económicas que actualmente son objeto de investigación.

El periodista sostuvo que el desarrollo de las diligencias podría desembocar en un escenario especialmente complejo para los socialistas si los investigadores logran demostrar la existencia y el recorrido de esos pagos. A su juicio, la clave del procedimiento se encuentra precisamente en la constatación de esos movimientos económicos, un elemento que podría marcar un punto de inflexión en el caso.

Aunque la organización política no se encuentra actualmente imputada, el director de El Mundo considera que el rumbo de la investigación podría conducir hacia ese escenario si aparecen las pruebas que buscan los investigadores.

En este sentido, consideró que «la imputación de la persona jurídica casi cae por su propio peso» porque los delitos se cometieron en nombre de la organización política, «a su servicio y financiados por ella».

«Con el código penal en una mano y con el auto del juez Pedraz en otra casi hay una imputación directa», subrayó el director del diario.

Más allá de la batalla política, el debate se centra ahora en la evolución de las investigaciones y en los posibles pasos que puedan producirse en las próximas semanas. Los expertos coinciden en que cualquier novedad relevante podría tener importantes consecuencias tanto en el ámbito judicial como en el político.