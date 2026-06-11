Nacho Abad sentencia al imputado Zapatero y presagia cuál será su futuro: «Te han pillado con el carrito de los helados»

Le huele el culo a pólvora.

Este jueves 11 de junio de 2026, en un durísimo editorial, el periodista Nacho Abad cargó contra la estrategia jurídica que está empleando José Luis Rodríguez Zapatero para intentar deshacerse de su imputación en la Audiencia Nacional.

Lo hizo en ‘En boca de todos’ (Cuatro), donde el presentador analizó la imputación del expresidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, en una trama relacionada con la aerolínea Plus Ultra.

Zapatero ha solicitado al juez instructor que se dirija a las autoridades estadounidenses para comprobar la “autenticidad, integridad y licitud” de los mensajes extraídos del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, principal accionista de la compañía y detenido en Estados Unidos. Ante esta maniobra, Nacho Abad no se anduvo con rodeos y comparó el caso con el de ‘La Paca’, una conocida narcotraficante mallorquina que fue absuelta en primera instancia.

«Cuenta la leyenda que ‘La Paca’, una conocida narcotraficante de Mallorca tenía un mono y guardaba bajo el suelo de su choza en un asentamiento ilegal. Ahí tienen a ‘La Paca’. Mucho oro, cadenas gordas de oro, lingotes, la llevaron a juicio por narcotráfico. Había un montón de indicios contra ella, pero fue absuelta en primera instancia», relató Abad.

«¿Por qué? Porque las escuchas telefónicas en las que se hablaba de la droga, de los alijos, etcétera, fueron anuladas. No había dudas de que se dedicaba al narcotráfico, pero la Policía había pinchado los teléfonos y dijo la justicia de forma ilegal».

A continuación, el presentador estableció el paralelismo: «Pues, entre ‘La Paca’ y José Luis Rodríguez Zapatero hay similitudes». Explicó que las primeras sospechas contra el expresidente surgieron precisamente del teléfono de Rodolfo Reyes: «¿Quién es Rodolfo Reyes? El principal accionista de Plus Ultra. Ya les empieza a sonar, ¿no? Esa línea a la que Sánchez le dio 53 de nuestros milloncitos por la cara. Quizá le suene más porque llamaba a Zapatero ‘el pana’, ‘nuestro pana’».

Abad detalló la estrategia de Zapatero: «Pues bien, Zapatero quiere saber si el contenido del teléfono de Reyes se obtuvo de forma ilegal como las escuchas de ‘La Paca’. Si es ilegal, dirá que se anulen todas las pruebas que han surgido del móvil, es decir, toda la investigación contra el expresidente. Conclusión, Zapatero, absuelto, inocente jurídicamente».

El periodista quiso dejar clara su posición sobre la legalidad de las investigaciones: «Y, miren, yo estoy de acuerdo. Hay que hacer investigaciones conforme a la ley y no te puedes saltar ningún paso, no puedes hacer trampas para cazar a un delincuente, no hay atajos para la Justicia».

Sin embargo, fue rotundo en su valoración del fondo del asunto: «Pero al mismo tiempo deja una cosa clara, Zapatero ya no lucha por su inocencia, busca anular jurídicamente las pruebas que hay contra él».

Y remató con una de las frases más contundentes: «¿Qué le dice usted que Zapatero quiere anular las pruebas que hay contra él? Pues eso, que te han pillado con el carrito de los helados y tú solo esperas que el sol abrase para que se derritan los helados y te quedes solo con él, con el carrito».