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‘EN BOCA DE TODOS’ (CUATRO)

Bestial cabreo de Cristina Cifuentes con el tertuliano plasta sanchista: “¡Mosca cojonera!”

La expresidenta se vio constantemente interrumpida por el tertuliano Paco Álvarez

Archivado en: Cristina Cifuentes | Nacho Abad | Pedro Sánchez | Periodismo | Programas | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Un signo de esa desesperación se refleja en las tertulias políticas y cómo esos colaboradores de televisión utilizan el mismo tono, descalificación y faltas de respeto habituales hacia el resto de los analistas que no son de su cuerda.

Este 11 de junio de 2026, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, estalló en el programa ‘En Boca de Todos’ de Cuatro, espacio presentado por Nacho Abad, tras verse constantemente interrumpida por el tertuliano Paco Álvarez, fiel servidor sanchista, a quien acusó directamente de actuar como una “mosca cojonera”.

El momento tuvo lugar durante un debate acalorado sobre la actualidad política, en el que Cifuentes intentaba exponer su punto de vista sobre el cabreo de los canarios con el Gobierno Sánchez.

“Normal que estén indignados porque en el año 2020 cuando hubo la peor crisis inmigratoria, donde había miles de personas hacinadas en ese puerto y la alcaldesa en ese momento pidió ayuda a quien tiene competencias en materia de inmigración que es, en primer lugar, el Estado y la dejaron completamente tirada”.

Sin embargo, cada vez que la exdirigente del PP tomaba la palabra, Álvarez intervenía de forma insistente, cortándola y elevando el tono: “¡Las comunidades del PP se negaron a acoger a los inmigrantes del muelle de la vergüenza…!”

Cada vez que hablo tienes que estar como la mosca cojonera. Es que cuando tú vengas, no voy a venir yo. Es una falta de respeto absoluta”, espetó visiblemente enfadada Cristina Cifuentes, dirigiéndose al tertuliano. Su expresión, entre indignada y hastiada, reflejaba el hartazgo acumulado tras varios minutos de interrupciones constantes.

El incidente pone de manifiesto una dinámica recurrente en las tertulias televisivas españolas: la estrategia de saturación y el intento de silenciar al contrario mediante interrupciones sistemáticas.

Álvarez encarna el arquetipo del tertuliano fiel sanchista, ese perfil que defiende a ultranza las tesis del PSOE y que, en lugar de argumentar con datos, prefiere el ruido y la interrupción como herramienta de combate mediático.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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