Lucía Etxebarria cuenta lo más burdo de los 61 periodistas de la cloaca socialista: “Analistas sin carrera”

Un escándalo mayúsculo.

La escritora y colaboradora televisiva Lucía Etxebarria volvió a poner el foco en uno de los temas más polémicos de la actualidad mediática española: la red de periodistas y analistas afines al PSOE que, actuarían como transmisores de un argumentario oficial del partido.

Este jueves 11 de junio de 2026, en el plató de ‘Horizonte’ (Cuatro), Etxebarria describió con crudeza lo que considera prácticas de propaganda encubierta en determinados platós.

“Creo que hay gente, que lo sabemos de sobra, que repetía mantras, que mentían de forma directa”, afirmó la autora mientras relataba experiencias personales en programas de televisión.

Según su relato, a algunos colaboradores se les facilitaba un “argumentario” previo con las líneas oficiales que debían defender, mientras que otros recibían información distinta o nula. Etxebarria ilustró su crítica con anécdotas concretas, como debates sobre ocupación de viviendas o la ley trans, donde varios tertulianos repetían de forma coordinada las mismas frases pese a los datos que ella presentaba.

Lo más burdo, a su juicio, es el perfil de algunos de estos “analistas”: “Gente que no tiene una carrera, ni periodismo, ni trayectoria en medios de comunicación… y de repente tienen una gloriosa carrera y repiten el argumentario”. La escritora comparó la situación con alguien sin formación que abre una clínica veterinaria y se autoproclama “homeópata canina”.

La referencia a los “61 periodistas” surge de un mensaje del propio PSOE -o de personas cercanas- en el que se mencionaba el envío de información a una lista de 61 contactos habituales en medios.

Esto evidencia una cloaca de influencia partidista en la información. Ella misma ha señalado en redes y entrevistas que estos mecanismos convierten a ciertos medios en “maquinaria de propaganda” financiada con publicidad institucional.