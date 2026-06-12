Nacho Abad se despacha a gusto con Zapatero por su trola con las millonarias joyas: “Bulos, falso, mentiroso”

Escandaloso.

La tasación de las joyas incautadas a Zapatero cifra su valor en unos 1,3 millones de euros tras afirmar previamente que las joyas valían entre 30.000 y 50.000 euros

Nacho Abad, presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro) cargó con dureza contra José Luis Rodríguez Zapatero este viernes 12 de junio de 2026, tras conocerse la tasación oficial de las joyas halladas en su caja fuerte, valoradas en 1,3 millones de euros, muy por encima de la cifra que había manejado su portavoz.

Nacho Abad no se mordió la lengua. Con ironía y contundencia, abrió el programa señalando: “Es un gran día para la familia Zapatero. Nada, guardaba unas baratijas… pendientes, sortijas de baratillo que apenas llegaban a 50.000 eurillos. Y de repente, tasadas por orden del juez Calama, valen más de un millón de euros. ¡Olé, albricias, felicidades, familia Zapatero! Ojalá a todos nos pasase lo mismo”.

Abad recordó las declaraciones recientes del portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, quien había asegurado que las joyas valían entre 30.000 y 50.000 euros. “Luis Arroyo no es un friki. Habla con Zapatero y el expresidente le mintió. Y Luis, que es un señor, asume hoy el error como propio y pide perdón. Pero no: Zapatero le mintió a él y nos mintió a nosotros”, sentenció.

El presentador fue más allá y lanzó sin filtros: “Zapatero, el bulos; Zapatero el falso; Zapatero el embustero”. Y añadió que el expresidente acudirá en breve ante el juez Calama con “ese currículum y esas tres medallas en el pecho”.

Abad planteó las preguntas clave que, a su juicio, Zapatero debe responder: “¿Quién le dio las joyas? ¿Cuándo? ¿En concepto de qué? ¿Dónde se las dieron? Si fueron de un país extranjero, ¿cómo las pasó por la frontera? ¿Las ha declarado? ¿Se las regalaron siendo presidente y nos las ha robado a todos los españoles? Porque si es así, tendría que haberlas entregado a Patrimonio. O son un pago no rastreable por alguna oscura gestión. La verdad, no sé qué es lo peor”.

Finalmente, remató calificando a Zapatero como “el faro de la moral de la izquierda”, el que defendía a Pedro Sánchez de la corrupción “hasta las cejas, nunca mejor dicho”.