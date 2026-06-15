Ana Rosa arranca la semana metiendo un gol al Gobierno Sánchez: “Tenemos nuestro propio mundial de la corrupción”

En el arranque de la semana, Ana Rosa Quintana no ha dejado pasar la ocasión para cargar con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante su editorial en ‘El Programa de Ana Rosa’ en Telecinco, este lunes 15 de junio de 2026, la periodista ha puesto el foco en la actualidad judicial que rodea al entorno del presidente del Gobierno, utilizando un tono directo y sin filtros que ha caracterizado sus intervenciones.

“Hoy lunes declara ante el juez Peinado la mujer del presidente que se va a perder el partido de La Roja. Aquí tenemos nuestro propio mundial de la corrupción”, ha afirmado Ana Rosa con contundencia. La presentadora ha vinculado la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado con el contexto deportivo del momento, ironizando sobre cómo los escándalos salpican la agenda mientras la selección española juega un partido importante.

La comunicadora ha recordado que, mientras el país sigue de cerca el rendimiento de La Roja, la esposa del presidente debe comparecer en los juzgados por las investigaciones que la rodean. Este contraste ha servido a Ana Rosa para subrayar lo que considera una constante en la legislatura: la sombra de la corrupción planeando sobre el Ejecutivo socialista.

«El juez Calama acusa a Zapatero de contrabando, un delito con muchísima tradición en el folclore español desde la época de los bandidos en Sierra Morena […] ZP era el príncipe de Zamunda, ahora dice su exministro, Miguel Sebastián, que lo habitual era quedarse con los regalos cuando eres ministro porque no hay protocolo, sí lo había. Zapatero publicó en el BOE un código ético en el que prohibía a sus ministros quedarse con ningún regalo caro. Debe ser que el millón trescientos mil euros de sus diamantes son pecata minuta. Códigos éticos vendo que para mí no tengo».

Ana Rosa ha repasado la semana ‘horribilis’ del Gobierno que hace frente a un calendario infernal.

«Hoy, lunes, declara ante el juez Peinado la mujer del presidente que se va a perder el partido de La Roja. Aquí tenemos nuestro propio mundial de la corrupción. Mañana, martes, comparece la directora de la Guardia Civil por sus encuentros con la Super Agente 86 de Ferraz, Leire Díez. Esta semana fantástica judicial, Zapatero tendrá que explicar el miércoles y jueves al juez Calama de donde sacó las joyas. El argumentario de la sincronizada ha adelgazado tanto que ya solo se ha quedado en los ghuesos del lawfare, ya nadie se acuerda que Ábalos y Koldo están en la cárcel esperando sentencia, es tal la acumulación de casos que un imputado hace olvidar al siguiente».

La presentadora ha enumerado varios frentes abiertos: desde casos como el de las mascarillas y las presuntas irregularidades en compras durante la pandemia, hasta la implicación de antiguos colaboradores cercanos al presidente.