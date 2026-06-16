Ana Rosa señala a P. S. como protagonista del cuento de la pestilente cloaca socialista

Pinta feo para el PSOE.

La presentadora Ana Rosa Quintana centró su editorial en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) este martes 16 de junio de 2026 en las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y construyó su intervención alrededor de un relato al que denominó “el cuento de la cloaca”.

Durante su intervención, Quintana vinculó las siglas “P. S.” con Pedro Sánchez y afirmó: “Todos los capítulos del cuento nos llevan a P. punto. S. Según la UCO, P. S. es Pedro Sánchez”.

La periodista presentó a continuación una cronología de acontecimientos relacionados con investigaciones judiciales y actuaciones políticas que, según su interpretación, formarían parte de una trama de presión contra quienes investigaban alrededor del presidente.

En su editorial, Quintana repasó varios episodios. El primero, según expuso, se refiere al procedimiento judicial que afecta a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y que abrió un juzgado por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Después aludió a la carta publicada por Sánchez en abril de 2024, en la que anunció un periodo de reflexión personal tras conocerse la investigación.

Quintana continuó su relato mencionando una reunión en Palacio de la Moncloa con la presencia, según sus palabras, de miembros del Gobierno y del PSOE, entre ellos Félix Bolaños, María Jesús Montero y Santos Cerdán.

La presentadora acusó posteriormente al PSOE de activar, una operación destinada a desacreditar a personas vinculadas a investigaciones sobre el entorno presidencial. En ese punto mencionó a Leire Díez y la describió como una “ejecutora” de una operación que, habría tenido como objetivo presionar a fiscales, jueces y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO).

“Un capo, una sicaria, pisos francos, un agente doble y una contable”, afirmó Quintana durante el editorial, utilizando una comparación con la persecución de Al Capone por parte de los investigadores de Prohibición en Estados Unidos.

En la parte final de su intervención, la presentadora se refirió a Santos Cerdán, quien ha negado formar parte de una trama, y afirmó que la comparecencia de la directora de la Guardia Civil en el Senado debería responder a cuestiones relacionadas con los mensajes de Leire Díez y las acusaciones de una supuesta guerra interna contra agentes investigadores.

Quintana concluyó su editorial asegurando que, “todos eran mensajeros” y planteando quién sería “el zar que mandaba a sus correos”.