Eduardo Inda confiesa a Iker Jiménez el terror de Zapatero en las horas previas a su declaración

Sabe la que se le viene encima.

En una intervención explosiva en el programa ‘Horizonte’ de Cuatro, presentado por Iker Jiménez, este 16 de junio de 2026, el director de Okdiario, Eduardo Inda, reveló detalles impactantes sobre el estado anímico y las prioridades del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a pocas horas de su esperada declaración ante el juez de la Audiencia Nacional. Según fuentes del entorno del exlíder socialista, Zapatero atraviesa un momento de profunda crisis personal, marcado por el abatimiento y la preocupación exclusiva por proteger a su familia.

“Zapatero en estos momentos es una persona devastada, cercana a la depresión. Ahora solo quiere salvar a Sonsoles y sobre todo a sus hijas, que son las que más fácilmente tiene la Justicia para imputar”, afirmó Inda con rotundidad durante su intervención, citando información directa del círculo más cercano al expresidente. Esta confesión ha sacudido el panorama político y mediático, al poner de manifiesto el supuesto terror que embarga a Zapatero ante la inminente comparecencia judicial.

El caso se centra en la investigación abierta contra Zapatero por presuntos delitos vinculados a maniobras para lograr el rescate de la aerolínea Plus Ultra, entre los que se barajan tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Inda detalló que el exmandatario “da por hecho que su suerte procesal está hecha” y que, en consecuencia, ha centrado toda su estrategia en blindar a su esposa, Sonsoles Espinosa, y especialmente a sus hijas, ante posibles imputaciones. “Yo sé que ya estoy condenado, ahora solo me importa salvar a Sonsoles y a mis hijas”, es el mensaje que, según Inda, Zapatero ha trasladado a su entorno más íntimo.

Durante la charla con Iker Jiménez, el periodista desgranó además algunos aspectos clave de lo que Zapatero previsiblemente declarará. Respecto a su relación con la cúpula de Plus Ultra, el expresidente admitiría que conoció a sus directivos después del rescate, intentando así desvincularse de cualquier influencia previa en la operación. En cuanto a las joyas de alto valor encontradas en una caja fuerte de su despacho —piezas tasadas en decenas o cientos de miles de euros, como collares con esmeraldas, zafiros y diamantes—, Zapatero sostendría que “no recuerda de dónde vienen”. Estas declaraciones, según Inda, forman parte de una defensa que busca minimizar responsabilidades personales mientras prioriza la protección familiar.

El juez José Luis Calama tiene previsto tomar declaración a Zapatero, salvo que se acepte un posible aplazamiento solicitado por la defensa.